Kerim Sabancı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Kerim Sabancı Eğitimi Nedir, Evli mi?
Arzu Sabancı’nın küçük oğlu olarak bilinen Kerim Sabancı, son dönemde sosyal medyada ve cemiyet hayatında dikkat çekiyor. Özellikle annesiyle birlikte verdiği pozlar ve özel hayatına dair detaylar, pek çok kişinin radarına girmiş durumda. “Kerim Sabancı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?” gibi sorular sıkça araştırılıyor. Peki genç Sabancı hakkında neler biliyoruz?
Gelin birlikte yakından bakalım…
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Kerim Sabancı Kimdir?
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Kerim Sabancı Kaç Yaşında?
Kerim Sabancı Evli mi?
Kerim Sabancı’nın Eğitimi
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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