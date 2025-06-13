onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Kerim Sabancı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Kerim Sabancı Eğitimi Nedir, Evli mi?

Kerim Sabancı Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Kerim Sabancı Eğitimi Nedir, Evli mi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
13.06.2025 - 11:49

Arzu Sabancı’nın küçük oğlu olarak bilinen Kerim Sabancı, son dönemde sosyal medyada ve cemiyet hayatında dikkat çekiyor. Özellikle annesiyle birlikte verdiği pozlar ve özel hayatına dair detaylar, pek çok kişinin radarına girmiş durumda. “Kerim Sabancı kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?” gibi sorular sıkça araştırılıyor. Peki genç Sabancı hakkında neler biliyoruz? 

Gelin birlikte yakından bakalım…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kerim Sabancı Kimdir?

Kerim Sabancı Kimdir?

Kerim Sabancı, ünlü iş insanı Ömer Sabancı ve tasarımcı Arzu Sabancı’nın en küçük oğludur. Türkiye’nin en köklü ailelerinden Sabancı ailesine mensup olan Kerim, Sabancı ailesinin gölgesinde büyüse de son yıllarda kendi adını da duyurmaya başladı. Özellikle Arzu Sabancı’nın sosyal medya paylaşımlarında sıkça yer almasıyla tanınan Kerim Sabancı, cemiyet hayatının genç simalarından biri.

Kerim Sabancı Kaç Yaşında?

Kerim Sabancı Kaç Yaşında?

1997 doğumlu olan Kerim Sabancı, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Sabancı kardeşlerin en küçüğü olarak bilinir.

Kerim Sabancı Nereli?

Kerim Sabancı İstanbul doğumludur.

Kerim Sabancı Evli mi?

Kerim Sabancı Evli mi?

Kerim Sabancı evli değildir. Zaman zaman özel hayatıyla ilgili merak edilenler olsa da, şu ana kadar kamuoyuna yansıyan ciddi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Kerim Sabancı’nın Eğitimi

Kerim Sabancı’nın Eğitimi

Kerim Sabancı, lise eğitimini yurt dışında tamamladıktan sonra, Londra’da bulunan University of Westminster’da İşletme ve Ekonomi eğitimi aldı. Eğitim sürecinde farklı staj deneyimleri de edinen Kerim Sabancı, hem akademik hem pratik anlamda iş dünyasına hazırlıklı bir profil çiziyor.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın