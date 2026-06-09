Kerem Bürsin'in Eski Sevgilileri ve Aşk Hayatı: Bilinen ve Bilinmeyen Her Şey
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Türkiye’nin en yakışıklı ve başarılı jönlerinden biri olan Kerem Bürsin, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, özel hayatıyla da magazin gündeminin en üst sıralarından hiç düşmüyor. Amerika'dan Türkiye’ye uzanan serüveninde, hem set aşklarıyla hem de cemiyet hayatından isimlerle yaşadığı gizemli ilişkilerle her zaman merak konusu oldu.
İşte geçmişten günümüze Kerem Bürsin'in eski sevgilileri, ilişkilerinin bilinmeyen perke arkası detayları ve kulislerde dönen en taze iddialar!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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