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Kerem Bürsin'in Eski Sevgilileri ve Aşk Hayatı: Bilinen ve Bilinmeyen Her Şey

Kerem Bürsin'in Eski Sevgilileri ve Aşk Hayatı: Bilinen ve Bilinmeyen Her Şey

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.06.2026 - 14:35
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Türkiye’nin en yakışıklı ve başarılı jönlerinden biri olan Kerem Bürsin, sadece oyunculuk kariyeriyle değil, özel hayatıyla da magazin gündeminin en üst sıralarından hiç düşmüyor. Amerika'dan Türkiye’ye uzanan serüveninde, hem set aşklarıyla hem de cemiyet hayatından isimlerle yaşadığı gizemli ilişkilerle her zaman merak konusu oldu.

İşte geçmişten günümüze Kerem Bürsin'in eski sevgilileri, ilişkilerinin bilinmeyen perke arkası detayları ve kulislerde dönen en taze iddialar!

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Güneşi Beklerken Setinden Doğan İlk Büyük Aşk: Yağmur Tanrısevsin

Güneşi Beklerken Setinden Doğan İlk Büyük Aşk: Yağmur Tanrısevsin

Kerem Bürsin’in Türkiye’deki kariyerinin parladığı ilk proje olan Güneşi Beklerken dizisi, ona sadece şöhreti değil, aşkı da getirdi.

  • Nasıl Başladı? Dizideki rol arkadaşı Yağmur Tanrısevsin ile set aşkı gerçeğe dönüştü. Yaklaşık 1 yıl süren bu ilişki, dönemin gençlik dergileri ve magazin programlarının bir numaralı malzemesiydi.

  • Neden Bitti? Çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya çalışsa da zaman içinde yaşadıkları fikir ayrılıkları ve genç yaşın getirdiği heyecanların durulmasıyla sessiz sedasız ayrılık kararı aldı.

Magazin Tarihine Geçen Rüya İlişki: Serenay Sarıkaya

Magazin Tarihine Geçen Rüya İlişki: Serenay Sarıkaya

Kerem Bürsin’in aşk hayatı denildiğinde şüphesiz akla gelen ve en çok iz bırakan ilişki Serenay Sarıkaya ile olan birlikteliğidir. Bir jean markasının reklam yüzü olarak bir araya gelen ikili, Türkiye'nin en popüler 'Power Couple' (Güçlü Çift) örneklerinden biri oldu.

  • Bilinmeyen Detaylar: Yaklaşık 4 yıl süren bu evlilik yolundaki ilişki, birbirlerine olan saygıları ve modern duruşlarıyla parmakla gösteriliyordu. Hatta birlikte Amerika seyahatleri yapmış, evleneceklerine kesin gözüyle bakılıyordu.

  • Ayrılık Nedeni: İlişkinin bitişine dair en büyük iddia, çiftin kariyer planlamalarındaki yoğunluk ve evlilik konusundaki fikir ayrılıklarıydı. 'Aşk bitti, dostluk baki' diyerek ayrılan ikili, magazin dünyasında uzun süre konuşuldu.

Küresel Çapta Ses Getiren Fenomen Aşk: Hande Erçel

Küresel Çapta Ses Getiren Fenomen Aşk: Hande Erçel

Sen Çal Kapımı dizisindeki inanılmaz ekran uyumu, kısa sürede gerçeğe dönüştü ve 'HanKer' çılgınlığı tüm dünyayı sardı. İtalya'dan Brezilya'ya kadar geniş bir hayran kitlesi bu aşkı takip etti.

  • Maldivler İtirafı: Aylarca aşk iddialarını yalanlayan ikili, birlikte çıktıkları Maldivler tatilinde el ele fotoğraflarını paylaşarak aşkı resmen ilan etmişti.

  • Perde Arkası: Büyük bir tutkuyla başlayan ilişki, dizinin bitiminden bir süre sonra aniden sonlandı. İddialara göre, iş ortaklıklarının bitmesi ve kariyer yollarının farklı yönlere evrilmesi bu ilişkinin sonunu getirdi. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları ise hayranlarını yasa boğdu.

Sabancı Ailesine Uzanan Sürpriz Yakınlaşma: Melisa Sabancı Tapan

Sabancı Ailesine Uzanan Sürpriz Yakınlaşma: Melisa Sabancı Tapan

Kerem Bürsin, popüler oyuncuların ardından rotasını cemiyet hayatına çevirdi. Sabancı ailesinin üçüncü kuşak üyelerinden Melisa Sabancı Tapan ile olan ilişkisi, Bürsin’in 'Kalbim çok dolu, çok mutluyum' itirafıyla doğrulanmıştı.

  • Ayrılığın Sebebi Ne? Yaklaşık bir yıl süren bu gizemli ilişki, tarafların yoğun iş temposu ve yaşam tarzlarındaki uyum sorunları nedeniyle sona erdi. Magazin kulislerinde, aile içi görüş ayrılıklarının da bu ayrılıkta payı olduğu iddia edildi.

Kulaktan Kulağa Fısıldananlar: Hadise İddiaları Doğru mu?

Kulaktan Kulağa Fısıldananlar: Hadise İddiaları Doğru mu?

Melisa Tapan ayrılığının hemen ardından Kerem Bürsin’in ünlü şarkıcı Hadise ile adı anılmaya başlandı. Özellikle Milano ve Paris Moda Haftası'nda yan yana görüntülenmeleri, Paris’te lüks bir mağazada Bürsin’in Hadise’ye pahalı bir çanta hediye ettiği iddiaları sosyal medyayı salladı.

Ancak her iki taraf da bu durumu kesin bir dille yalanlayarak 'Sadece çok iyi arkadaşız' açıklamasında bulundu. Ortaya çıkan bu durum, aşk fısıltısından ziyade şık bir dostluk jesti olarak tarihe geçti.

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En Taze Gelişme: Selin Yağcıoğlu ile Aşk İlanı ve Son Durum

En Taze Gelişme: Selin Yağcıoğlu ile Aşk İlanı ve Son Durum

Kerem Bürsin, özel hayatındaki gizlilik kuralını bozarak sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açtı. 2025 yılının son günlerinde ve 2026'nın ilk saatlerinde çift, birlikte çekildikleri samimi fotoğrafları 'Ne yıldı ama' notuyla paylaşarak ilişkilerini resmen ilan etti.

  • Liseli Aşıklar Gibi: Selin Yağcıoğlu'nun 'Liseli aşıklar gibi olduk, sürekli mesajlaşıyoruz' itirafı çiftin ne kadar mutlu olduğunu gösteriyordu.

  • Ayrılık İddiaları Sahnede: Son günlerde magazin kulislerinde ikilinin arasına kara kedi girdiği ve ayrıldıkları yönünde iddialar dolaşmaya başlasa da, taraflardan henüz resmi bir ayrılık açıklaması gelmedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Kerem Bürsin şu an kiminle sevgili?

Kerem Bürsin, en son sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığını ilan etti. Son dönemde ayrılık iddiaları çıksa da henüz resmi bir doğrulama gelmemiştir.

Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı?

Yaklaşık 4 yıl süren ilişkinin, evlilik konusundaki fikir ayrılıkları ve her iki oyuncunun da kariyerindeki yoğun tempo nedeniyle yıpranarak bittiği bilinmektedir.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin hala görüşüyor mu?

Hayır, Sen Çal Kapımı dizisinden sonra yollarını ayıran ikili, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkardı ve uzun süredir herhangi bir iletişimleri bulunmuyor.

Kerem Bürsin evlendi mi ya da çocuğu var mı?

Hayır, Kerem Bürsin daha önce hiç evlenmemiştir ve çocuğu yoktur. Ancak röportajlarında her zaman baba olmayı çok istediğini dile getirmektedir.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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