Kerem Bürsin'in Eski Sevgilileri ve Aşk Hayatı: Bilinen ve Bilinmeyen Her Şey

Melisa Tapan ayrılığının hemen ardından Kerem Bürsin’in ünlü şarkıcı Hadise ile adı anılmaya başlandı. Özellikle Milano ve Paris Moda Haftası'nda yan yana görüntülenmeleri, Paris’te lüks bir mağazada Bürsin’in Hadise’ye pahalı bir çanta hediye ettiği iddiaları sosyal medyayı salladı.

Ancak her iki taraf da bu durumu kesin bir dille yalanlayarak 'Sadece çok iyi arkadaşız' açıklamasında bulundu. Ortaya çıkan bu durum, aşk fısıltısından ziyade şık bir dostluk jesti olarak tarihe geçti.