Kerem Bürsin'in Değişen Rolünden Mina Demirtaş'la İlgili Şok İddiaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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1. Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'la ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
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2. Kıskanmak dizisinde kadro netleşiyor.
3. Burçin Terzioğlu, yeni sezon dizilerinden birinin başrolü oldu.
4. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı adeta bir ilke imza attı.
5. Kerem Bürsin, Çarpıntı dizisine dahil olmuştu.
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6. Çift Kişilik Oda dizisi final çekimlerini tamamladı.
7. Can Borcu dizisinin kadrosunda değişiklik yapıldı.
8. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Nilay karakteri balkondan düşmüştü.
9. Gözyaşı Kraliçesi'nin kadrosu neredeyse tamamlandı.
10. Aybüke Pusat'ın Halef dizisinin çekimleri başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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