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Kerem Bürsin'in Değişen Rolünden Mina Demirtaş'la İlgili Şok İddiaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kerem Bürsin'in Değişen Rolünden Mina Demirtaş'la İlgili Şok İddiaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.07.2025 - 23:47

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

15 Temmuz Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'la ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

1. Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'la ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

Genç oyuncu Kızıl Goncalar'daki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Birsen Altuntaş, Mina Demirtaş'ın yeni dizilerden biriyle görüştüğünü açıkladı.

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2. Kıskanmak dizisinde kadro netleşiyor.

2. Kıskanmak dizisinde kadro netleşiyor.

Birsen Altuntaş, birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kıskanmak dizisinin kadrosuna sevilen bir oyuncunun dahil olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncu, henüz kimin canlandıracağı netleşmeyen Mükerrem karakterinin annesini canlandıracak.

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3. Burçin Terzioğlu, yeni sezon dizilerinden birinin başrolü oldu.

3. Burçin Terzioğlu, yeni sezon dizilerinden birinin başrolü oldu.

Şu ana kadar duyurulmayan diziyle ilgili gelişmeler art arda geldi. 4 kadının hikayesinin anlatılacağı Güzelkoy dizisinin başrollerinden biri Burçin Terzioğlu oldu.

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4. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı adeta bir ilke imza attı.

4. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı adeta bir ilke imza attı.

İlk soruda joker hakkı kullanan yarışmacı herkesi şaşırttı. Yarışmacı, soruyu seyircilerin cevabına dayanarak doğru cevapladı.

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5. Kerem Bürsin, Çarpıntı dizisine dahil olmuştu.

5. Kerem Bürsin, Çarpıntı dizisine dahil olmuştu.

Lizge Cömert'le partner olacak Kerem Bürsin, dizide Aras rolüne hayat verecek. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun bu rolü kabul etmesinin ardından rol revizeye gitti.

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6. Çift Kişilik Oda dizisi final çekimlerini tamamladı.

6. Çift Kişilik Oda dizisi final çekimlerini tamamladı.

NOW TV'de yaz dizisi olarak yayınlanmaya başlayan Çift Kişilik Oda dizisi için erken final kararı alınmıştı. Dizinin oyuncuları, final çekimlerinden paylaşımlar yaptılar.

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7. Can Borcu dizisinin kadrosunda değişiklik yapıldı.

7. Can Borcu dizisinin kadrosunda değişiklik yapıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV ekranlarında yayınlanan dizide flaş bir değişiklik yapıldı. Dizinin yönetmeni değişti.

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8. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Nilay karakteri balkondan düşmüştü.

8. Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde Nilay karakteri balkondan düşmüştü.

Olay üstüne olay yaşanan bölümde Nilay'ın balkondan düşmesi de gündem olmuştu. O meşhur sahnenin kamera arkası görüntüsü yayınlandı.

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9. Gözyaşı Kraliçesi'nin kadrosu neredeyse tamamlandı.

9. Gözyaşı Kraliçesi'nin kadrosu neredeyse tamamlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, diziye birbirinden ünlü isimler dahil oldu. Dizide Meyra'nın halasını canlandıracak oyuncu da belli oldu.

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10. Aybüke Pusat'ın Halef dizisinin çekimleri başladı.

10. Aybüke Pusat'ın Halef dizisinin çekimleri başladı.

Merakla beklenen dizinin çekimleri dün itibarıyla başladı. Aybüke Pusat, setten ilk paylaşımı yaptı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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