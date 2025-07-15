Final Kararı Veren Çift Kişilik Oda Dizisinin Oyuncuları Son Set Gününden Paylaşım Yaptı
Geçtiğimiz yıl bütçelerden kaynaklı olarak yaz dizileri çekilmemişti. Bu yıl ise açılışı NOW’da yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi yaptı. Başlangıçta iyi gitse de ne yazık ki dizi final kararı aldı ve sevenleri hüsrana uğradı. Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın başrolü paylaştığı dizide ikilinin henüz kavuşmasını bekleyemeden final kararı geldi. Geçtiğimiz hafta yayınlanacak bölümü de yayınlanmadı. Şimdiyse oyuncular son kez sete çıktı.
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Son kez Çift Kişilik Oda için bir araya gelen oyuncular paylaşım yapmayı es geçmedi. 👇
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Eğlenceli anlar yaşayan ekip son set günlerini böyle noktaladı. 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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