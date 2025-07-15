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Final Kararı Veren Çift Kişilik Oda Dizisinin Oyuncuları Son Set Gününden Paylaşım Yaptı

Final Kararı Veren Çift Kişilik Oda Dizisinin Oyuncuları Son Set Gününden Paylaşım Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.07.2025 - 13:19

Geçtiğimiz yıl bütçelerden kaynaklı olarak yaz dizileri çekilmemişti. Bu yıl ise açılışı NOW’da yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi yaptı. Başlangıçta iyi gitse de ne yazık ki dizi final kararı aldı ve sevenleri hüsrana uğradı. Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın başrolü paylaştığı dizide ikilinin henüz kavuşmasını bekleyemeden final kararı geldi. Geçtiğimiz hafta yayınlanacak bölümü de yayınlanmadı. Şimdiyse oyuncular son kez sete çıktı.

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Son kez Çift Kişilik Oda için bir araya gelen oyuncular paylaşım yapmayı es geçmedi. 👇

Son kez Çift Kişilik Oda için bir araya gelen oyuncular paylaşım yapmayı es geçmedi. 👇

Bütçeler ve reytingler televizyon sektörünü son yıllarda olumsuz etkiliyor. Birçok dizinin finale gittiğini görüyoruz. Çift Kişilik Oda da yaz sezonu için izleyicileri heyecanlandırırken kara haber çok geçmeden yayıldı.

Eğlenceli anlar yaşayan ekip son set günlerini böyle noktaladı. 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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