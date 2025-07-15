Final Kararı Veren Çift Kişilik Oda Dizisinin Oyuncuları Son Set Gününden Paylaşım Yaptı

Geçtiğimiz yıl bütçelerden kaynaklı olarak yaz dizileri çekilmemişti. Bu yıl ise açılışı NOW’da yayınlanan Çift Kişilik Oda dizisi yaptı. Başlangıçta iyi gitse de ne yazık ki dizi final kararı aldı ve sevenleri hüsrana uğradı. Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın başrolü paylaştığı dizide ikilinin henüz kavuşmasını bekleyemeden final kararı geldi. Geçtiğimiz hafta yayınlanacak bölümü de yayınlanmadı. Şimdiyse oyuncular son kez sete çıktı.