Kendisi Gitti Faizi Sürüyor: Hafize Gaye Erkan'ın Faiz Artırmak İstediği İddiasına Jet Yalanlama
Kendisi Gitti Faizi Sürüyor: Hafize Gaye Erkan'ın Faiz Artırmak İstediği İddiasına Jet Yalanlama
Merkez Bankası'na seçimlerin ardından gelen ve görev süresini doldurmadan kendisi ve ailesi hakkındaki iddialar nedeniyle görevden affını isteyen tarihin ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan hakkındaki iddialar bitmiyor.
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Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan, Mayıs 2023 seçimleri sonrası değişen ekonomi yönetiminde göreve gelmişti.
2024 Ocak ayında göreve geldikten aylar sonra, ailesiyle ilgili iddialar nedeniyle görevi sona eren Erkan, Haziran 2023'te başlayan faiz artışlarında yüzde 8,5'ten yüzde 45'e kadar başrolde yer almıştı.
Yazar Murat Muratoğlu, Erkan hakkında görevinden ayrıldıktan yine aylar sonra bir iddia ortaya attı.
"Hafize Gaye Erkan, faizleri yüzde 60'a çıkarmak istediği için görevden alındı. Bu içeriden gelen çok ciddi bir bilgi" diyen Muratoğlu'na yalanlama geldi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden sosyal medyada yayılan bu iddiaya yalanlama gecikmedi.
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Erkan'ın ayrılışından "önerdiği" başkanla yola devam edeceklerini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu paylaşımı kendi hesabından yayınladı.
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