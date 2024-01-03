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Kendinize Kızmayın! Sürekli Cinselliği Düşünmenize Neden Olan Yüksek Libidonun 10 Nedeni

etiket Kendinize Kızmayın! Sürekli Cinselliği Düşünmenize Neden Olan Yüksek Libidonun 10 Nedeni

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 23:46

Kendinizi sorguluyor, bitmek bilmeyen libidonuzun neden olduğunu düşünüyorsanız sizi içeriğimize alalım! Zira bunun birden fazla sebebi bulunuyor. İşte yüksek bir libidoya sahip olmanızın altında yatan sebepler...

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1. Hormonal Değişiklikler

Hormonal dengesizlikler, özellikle testosteron seviyesinde artış, yüksek libidonun bir nedeni olabilir. Bu durum, hem erkeklerde hem de kadınlarda meydana gelebiliyor.

2. Fiziksel Sağlık

Fiziksel olarak sağlıklı olmak, cinsel sağlığı da etkiler. Egzersiz yapmak, dengeli beslenmek ve vücuda iyi bakmak, libidonun yüksek olmasını destekleyebilir.

3. Psikolojik Faktörler

Genelde stres, kaygı, depresyon gibi psikolojik faktörler libidoyu olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak bazı durumlarda bu tür psikolojik faktörler tam tersi etki gösterek libidoyu artırabilir de.

4. Genetik Yatkınlık

Cinsel dürtü ve libidoyu etkileyen genetik faktörler olabilir. Bu, ailede yüksek libidolu bireylerin bulunmasıyla ilgili olabilir.

5. İlaçlar ve Tıbbi Durumlar

Bazı ilaçlar, hormon tedavileri ve bazı nörolojik ilaçlar libidoyu artırabilir. Ayrıca bazı tıbbi durumlar, özellikle hormonal bozukluklar veya tiroit sorunları, libidoyu etkileyecektir.

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6. Yaş

Genellikle ergenlik döneminden itibaren cinsel dürtü artışı yaşanır. Ayrıca bazı insanlar yaşlandıkça libidolarının arttığını söylüyorlar. Yani yaşınız ve buna bağlı olarak fiziki durumunuz libidonuzu yükseltmiş olabilir.

7. Çevresel Faktörler

7. Çevresel Faktörler

Partnerle olan ilişki, çevresel uyaranlar ve yaşam tarzı faktörleri libidonuzun düzeyini değiştirir. Çok aşık olduğunuz zamanları düşünün! Elinizi sevdiğinizin üzerinden çekmek istemezsiniz.

8. Aşırı Egzersiz

Aşırı egzersiz, vücuttaki hormon dengesini etkileyebileceğinden bu durum libidonun artmasına neden olabilir.

9. Alkol ve Madde Kullanımı

Aşırı alkol veya uyuşturucu kullanımı, libidoyu etkiler. Ancak uzun vadede bu maddelerin cinsel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olacaktır.

10. Doğal Değişiklikler

10. Doğal Değişiklikler

Bazı dönemlerde, örneğin ovulasyon dönemi, kadınlarda libidoda artış olur. Erkeklerde ise hormonal dalgalanmalar zaman zaman libidoyu artırabilir.

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