Kendini Yeniden Keşfetmeni Sağlayacak 10 Yaşam Felsefesi

Hakuna Matata'yı çok sevdiğimiz Aslan Kral çizgi filminden bilsek de aslında o Afrika'ya özgü bir yaşam felsefesi. Anlamı 'Endişe etme', 'Hiç üzülme', 'Sıkıntı yok' telkinleriyle benzer. Özellikle Kenya ve Tanzanya'da popüler.

Elinde olmayan koşullarla hayatında bir şeyler yolunda gitmiyorsa Hakuna Matata!