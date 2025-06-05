Kendine Ne Kadar Aşıksın?
Aynaya baktığında ne görüyorsun? Kusurlarını mı yoksa güzelliklerini mi? Kendini ne kadar sevdiğin; hayata bakışından, insanlarla ilişkine kadar pek çok şeyi etkiler. Ama bazen farkında bile olmadan öz saygımızı ihmal ederiz. Bakalım kendine ne kadar değer veriyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aynaya baktığında genelde ilk ne dikkatini çeker?
4. Biri seni övdüğünde ne hissedersin?
5. Kendine “Aferin” dediğin anlar olur mu?
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6. Kendi başına vakit geçirmek senin için nasıldır?
7. Başarısız olduğunda kendine nasıl davranırsın?
8. Kendini sık sık şımartır mısın?
9. Fiziksel görünüşünü nasıl buluyorsun?
10. Kendine verdiğin sözleri ne kadar tutarsın?
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Sen kendine çok aşıksın!
Sen kendine olması gerektiği kadar aşıksın!
Sen kendine aşık değilsin!
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