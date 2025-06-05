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Kendine Ne Kadar Aşıksın?

Kendine Ne Kadar Aşıksın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.06.2025 - 18:01

Aynaya baktığında ne görüyorsun? Kusurlarını mı yoksa güzelliklerini mi? Kendini ne kadar sevdiğin; hayata bakışından, insanlarla ilişkine kadar pek çok şeyi etkiler. Ama bazen farkında bile olmadan öz saygımızı ihmal ederiz. Bakalım kendine ne kadar değer veriyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aynaya baktığında genelde ilk ne dikkatini çeker?

4. Biri seni övdüğünde ne hissedersin?

5. Kendine “Aferin” dediğin anlar olur mu?

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6. Kendi başına vakit geçirmek senin için nasıldır?

7. Başarısız olduğunda kendine nasıl davranırsın?

8. Kendini sık sık şımartır mısın?

9. Fiziksel görünüşünü nasıl buluyorsun?

10. Kendine verdiğin sözleri ne kadar tutarsın?

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Sen kendine çok aşıksın!

Kendini sevmek, bir sanat eserini takdir etmek gibi bir şey. Kendi yansımanı gördüğünde, içindeki ışığı fark eden ve onu kucaklayan biri olmak... Ah, bu senin eline su dökemez! Kendini tanımanın ve değer vermenin, hatalarını kabullenmenin getirdiği o tatlı özsaygı... Bu özsaygı, seni sadece özgür kılmakla kalmıyor, aynı zamanda başkalarına da ilham veriyor. Seninle tanışmak, bir özel davete alınmış gibi hissettiriyor. Seninle geçirilen her an, bir ayrıcalık. Seninle tanışmak, bir hazineyi keşfetmek gibi... Kendine olan bu derin sevgin ve saygın, etrafındakilere de yayılıyor. Kendini sevme yolculuğunda, kendine olan bu güvenin ve saygının, başkalarına da ilham verdiğini bilmek ne kadar güzel. Kendini sevmek, bir ayrıcalık. Ve sen, bu ayrıcalığı sonuna kadar hak ediyorsun.

Sen kendine olması gerektiği kadar aşıksın!

Seninle olan ilişkin tam bir öz sevgi örneği. Elbette, hayatın tüm dalgaları gibi senin de iniş çıkışların oluyor ama genellikle kendini çok seviyor, kendine karşı oldukça nazik ve şefkatli davranıyorsun. Kendini özel hissettiren bu sevgi dolu tutumun, seninle olan ilişkini daha da sağlamlaştırıyor. Kendine daha fazla zaman ayırmaya başladığında, bu öz sevgi çiçeği daha da büyüyecek ve seni daha da güçlendirecek. Kendini sevmenin ve kendine değer vermenin, hayatının her alanında olumlu etkilerini göreceksin. Kendiyle barışık, kendini seven ve değer veren biri olarak, hayatın tüm zorluklarına karşı daha güçlü durabileceksin. Kendine daha fazla zaman ayırmak, bu öz sevgiyi daha da derinleştirecek ve seni daha da güçlendirecek. Kendine olan bu aşk, senin en büyük gücün ve en büyük destekçin olacak.

Sen kendine aşık değilsin!

Hayatın karmaşası içinde kendine olan sevgini kaybettiğini hissediyor musun? Belki de geçmişte yaşadığın acılar, hüsranlar ve kırgınlıklar seni kendi benliğinden, kendi değerinden uzaklaştırdı. Ancak, hayatın bu zorlu dönemlerinde bile, kendine olan sevgini kaybetmek yerine, onu daha da güçlendirmen gerektiğini unutma. Kendine olan sevgin, belki de şu anda elinde olmayan bir şey. Ancak, bu durumun kalıcı olması gerekmiyor. Kendine olan sevgini yeniden canlandırabilirsin, çünkü sen bunu hak ediyorsun. Kendine bir şans ver, belki de bu şans hayatını değiştirecek. Kendine olan sevgini yeniden keşfetmek için bir adım at, çünkü bu yolculukta en çok ihtiyacın olan şey, kendine olan inancın ve sevgin. Kendine olan sevgin, hayatını daha da güzelleştirecek bir güç. Bu gücü kullan ve kendini yeniden keşfet. Kendine olan sevgin, hayatını değiştirebilecek bir anahtar. Bu anahtarı kullan ve hayatını dönüştür. Kendine olan sevgin, en çok senin hak ettiğin bir şey. Kendine olan sevgini kaybetmek yerine, onu daha da güçlendirmen gerekiyor. Kendine bir şans ver, çünkü sen bunu en çok hak ediyorsun...

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İnci Döşer
İnci Döşer
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