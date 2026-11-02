Kendi Kabağını Tanımayan, Başkasının Kabağını Oyar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu yıl Cadılar Bayramı bir başka kutlandı.
Perşembe günü balkonlara bayrak astık.
Pencerelere, arabaların dikiz aynasına, iş yerlerinin camlarına.
Cumhuriyet'in 103. yaşını kutladık, havai fişek izledik, içimiz ısındı.
Sonra cumartesi geldi.
Bayrakları özenle katladık, dolaba kaldırdık.
Yerine kabak astık.
İki gün. Sadece iki gün.
Perşembe Onuncu Yıl Marşı.
Cumartesi korku filmi müziği.
Perşembe Atatürk portresi.
Cumartesi cadı şapkası.
Aynı balkon. Aynı çivi. Bambaşka bir dekor.
Dünyada bu geçişi bu kadar hızlı yapabilen ikinci bir millet var mı, emin değilim. Varsa da bizim kadar tartışarak yapmıyordur.
Çünkü kabak asılır asılmaz tartışma da başladı.
Kadıköy'e gidenler ise farkında olmadan o filmin içine oturdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Konuşuyorum, anlatıyorum, düşünüyorum. İletişim, satış, pazarlama ve bilim dünyası adeta benim sınırsız oyun alanım. Podcast dünyası ve internet yazarlığı da benim için sürekli cezbedici bir alan.
Tüm içerikleri