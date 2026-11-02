Kendi Kabağını Tanımayan, Başkasının Kabağını Oyar

Van'da maske takan minikler velileri kızdırdı, İzmir'de okullardaki kostüm partileri eleştirildi. Bir taraf 'bu bize ait değil' dedi, öbür taraf 'çocuk eğleniyor, ne var bunda' dedi.

Tartıştılar, tartıştılar, yine tartıştılar.

Oysa bu kavgada kimsenin aklına gelmeyen bir yer var.

Okyanusun öbür tarafında değil.

Birkaç saatlik yol ötede.

Trakya'da.

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde her kış, yılın en soğuk gecelerinden birinde Bocuk Gecesi kutlanır.

Bocuk, ayazla birlikte geldiğine inanılan kötü bir yaratıktır. Köyün gençleri ondan korunmak için yüzlerini boyar, maske takar, kapı kapı dolaşır, pencerelere vurup ev halkını korkutur. Gece ilerledikçe meydanda ateşler yakılır, kazanlarda kabak tatlısı kaynar ve herkese dağıtılır.

İnanış şudur:

O gece kabak tatlısı pişen eve, bütün yıl kötülük uğramaz.

Şimdi bir daha okuyun.

Maske var.

Kapı kapı dolaşmak var.

Korkutmak var.

Kabak var.

Kabak!

Her yıl 'dışarıdan geldi' diye birbirimizi yediğimiz gecenin neredeyse aynısı, Trakya'nın küçük bir köyünde yüzyıllardır yaşıyor. Tescili alınmış, UNESCO listesine girsin diye çalışma başlatılmış.

Ama ne bir AVM vitrininde afişi var.

Ne bir okulun etkinlik takviminde adı.

Onlarda kabak oyulur, kapıya konur.

Bizde aynı kabak tatlı olur, komşuya gider.

Onlarda içi boşaltılıp mum yakılır.

Bizde içi pişirilip kötülük kovulur.

Onlarda kabağın içi boş, bizde şerbetli.

Belki de tartışmanın ilacı burada. Çocuğa maskeyi yasaklamak yerine Bocuk'u anlatsak, kabağı oymak yerine tatlısını onunla birlikte pişirsek, her yıl aynı yerde dönüp duran kavga ilk defa bir yere varır.

Çocuğa Halloween'i yasaklamak kolay, Bocuk'u anlatmak zor. Çünkü önce bizim öğrenmemiz lazım.

Gerçi bu yıl o kabak tatlısına en çok ihtiyacı olanlar belliydi.

Cumartesi akşamı memleketin bir kısmı vampir pelerinini giyip partiye gitti.

Bir kısmı da sarı-lacivert formasını giyip Kadıköy'e.

Partiye gidenler korku filmi izlemeyi planlıyordu.