Kedilerin 9 Canı Olduğu Söylentisi Tam Olarak Nereden Geliyor?
Kedilerin 9 Canı Olduğu Söylentisi Tam Olarak Nereden Geliyor?
Kedilerin dokuz canlı olduğu sözü, her yerde karşılaşabileceğiniz bir ifade değil mi? Ama bu fikrin kökeni nereden geliyor dersiniz?
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Kedilerin dokuz cana sahip olduğu fikri, çok eski bir inanış ancak bu düşüncenin kesin kökenini belirlemek oldukça zor.
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Çoğu kaynak, eski bir İngiliz atasözünden söz eder: "Bir kedinin dokuz canı vardır. Üçünü oyun için, üçünü dolaşmak için ve kalan üçü durmak için kullanır."
Atasözü, kedilerin farklı ve renkli kişiliklerine atıfta bulunuyor gibi görünse de aslında fiziksel ömürlerine dair bir bilgi vermeyi amaçlamıyordu.
Sadece İngiltere değil, Antik Mısır da bu mitin olası kökenlerinden biri olarak görülüyor. Eski Mısırlılar kedilere adeta kutsal bir enerji atfetmişti.
Onların inancına göre güneş tanrısı Atum-Ra, sekiz tanrı doğurmuştu ve bir kedi suretine bürünmüştü. Dokuz rakamı bu mitolojik temsilden doğmuş olabilir.
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Her kültürde aynı sayıya inanılmıyor; örneğin Almanya ve bazı İspanyolca konuşulan ülkelerde kedilere yedi can atfedilir. Yaşam uzatan rakamların anlamı, o kültürlerdeki sayıların kutsal kabul edilmesiyle ilgilidir.
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