Helsingin Sanomat gazetesinin haberine göre Nota, Finlandiya Laponyası'ndaki Korvatunturi tepesi yakınlarında avcılar tarafından bulundu. Aç ve bitkin olan köpek yürüyemeyecek durumdaydı ve avcılar tarafından kucakta taşındı.

Nota, hayvan hakları gönüllüsü Maija Ahola'ya teslim edildi. Dost canlısı davranışı ve sağlam tasması nedeniyle evcil bir hayvan olduğunu anlayan Ahola, köpeğin muhtemelen komşu Rusya'dan geldiğini düşündü. Gazete, Finlandiya yasalarına göre sınırı geçen hayvanların uyutulmasının söz konusu olabileceğini, bu nedenle köpeğin kökeninin hemen anlaşılmamasının büyük şans olduğunu belirtti.