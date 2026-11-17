Kaybettiği Köpeği Sınırdan Geçip Başka Ülkeye Kaçmış: 15 Gün Sonra Tek Mesajla Evine Döndü
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Viktor Pervuşin'in köpeği Nota, Eylül ortasında ormanda yürüyüş sırasında kayboldu.
Finlandiya'da avcılar tarafından bulunan Nota, bir hayvan hakları gönüllüsünün yanına bırakıldı.
Rusça bilen bir Finlandiyalının gönderdiği mesaj, sınır görevlilerinin devreye girmesini sağladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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