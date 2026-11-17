Stardust'a göre retronun en zorlu olacağı grup ateş burçları (Koç, Aslan, Yay). Macera isteğinin arttığını, arkadaşlarla yola çıkmanın iyi geleceğini ama fazla düşünmeden yaşamak gerektiğini yazıyor. Koç'a gücünü göstermesini, Aslan'a durup düşünmesini, Yay'a eski arkadaş grubuyla iş birliğini öneriyor.

Hava burçları (İkizler, Terazi, Kova) ise dönemden en yararlı çıkacak grup. İkizler'in ilişkilerinde daha dikkatli dinlemesi, Terazi'nin cömertliği yüzünden tükenmemek için kendini daha çok sevmesi, Kova'nın ise flört ilişkilerinde kalbiyle değil mantığıyla önce ne istediğini netleştirmesi tavsiye ediliyor. Toprak burçları (Boğa, Başak, Oğlak) bu üç gruba girmiyor.