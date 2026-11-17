Jüpiter Retrosu Başlıyor: Hangi Burç Nasıl Etkilenecek?
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Jüpiter, 12 Aralık 2026'da Aslan burcunda retroya girecek ve geri hareketi 12 Nisan 2027'ye kadar sürecek.
Astrology.com yazarı Lisa Stardust'a göre bu retro en yoğun su burçlarında (Yengeç, Akrep, Balık) hissedilecek. Ateş burçları en çok zorlanan, hava burçları ise dönemden en olumlu çıkan grup olarak gösteriliyor.
Retro Ne Zaman, Neyi Getiriyor?
En Yoğun Hissedecek Burçlar: Su Burçları
Zorlanacak Ateş Burçları, Rahat Geçecek Hava Burçları
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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