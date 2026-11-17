11 Yılanı Dağın Tepesine Bıraktılar: 13 Yıl Sonra Hiç Beklemedikleri Bir Manzarayla Karşılaştılar
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İsviçre Alpleri'nde nesli tehlike altındaki 11 dağ engereğinin 13 yıl önce yüksek bir sırta bırakıldığı öne sürüldü. Sert kış koşulları nedeniyle hayatta kalmaları beklenmeyen yılanlar aradan geçen sürede büyük bir koloniye dönüştü.
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Nesli tehlike altındaki 11 dağ engereği, insan etkisinden uzak yüksek bir sırta bırakıldı.
Aradan geçen 13 yılın ardından araştırmacılar kayalıklarda farklı yaşlarda çok sayıda yılanla karşılaştı.
Yılanların kemirgen sayısını kontrol altında tutarak ekosisteme katkı sağladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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