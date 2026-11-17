İddiaya göre iklim değişikliği ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle sayıları azalan 11 nadir dağ engereği, türün devamlılığını sağlamak amacıyla İsviçre Alpleri'nin insan etkisinden uzak yüksek bir sırtına bırakıldı. Soğukkanlı hayvanlar için dondurucu kış koşulları ve yüksek rakım ciddi risk taşıdığından, yılanların burada tutunabilmesi pek olası görülmüyordu.

Takip sinyallerinin ilk yıllarda kesilmesi üzerine yılanların öldüğü düşünüldü.