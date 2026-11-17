Eroğlu, ibriğin Anadolu Türk kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunu ve hem maddi hem manevi değer taşıdığını söylüyor. Antikacıya göre ibrik, Türk toplumunda doğumdan ölüme kadar insanın hayatına eşlik eden bir eşya.

Eroğlu'nun anlattığına göre yeni doğan bir bebeğin ilk banyosu ibrikle yapılıyor. Hayatın sonunda ise defin sonrası mezara son su yine ibrikle dökülüyor ve gelenek gereği ibrik mezarlıkta bırakılıyor. Eroğlu, bugün hâlâ evinde ibrik bulunduran büyük bir kitle olduğunu da vurguluyor.