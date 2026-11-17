Eskiden Her Evde Bulunurdu: Şimdi Tanesi 20 Bin Liraya Kadar Satılıyor
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Anneannelerimizin evinde mutlaka bir tane bulunan bakır ibrikler, artık antikacıların vitrininde.
Su taşımak, temizlik yapmak ve abdest almak için kullanılan ibrikler, değişen yaşam alışkanlıklarıyla günlük hayattan çekildi. Kimi ailelerin çatı katında unutulan, kimilerinin ise dekorasyonda kullandığı bu eşyalar şimdi yeniden ilgi görüyor. Bolu'da antikacılık yapan Ercan Eroğlu'na göre iyi bir bakır ibriğin fiyatı 20 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Kaynak: İHA
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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