Takvimi hep dolu olan Koç, o an önünde ne varsa ona odaklanıyor. Charbonierres'e göre telefonda olup bitenler bu burcun öncelik listesinde gerilerde kalıyor.

Ateş burcu Koç'un dünyasında her şey 'şimdi' yaşanır. Elindeki iş bitince aklı hemen bir sonrakine geçer, ekrandaki bildirim de bu arada kaybolup gider. Mesajınızı okuyor, kafasında cevaplıyor ve yazdığını sanıyor.

Bir Koç'tan hızlı cevap istiyorsanız yazmak yerine arayın. Telefonu açar, işi iki dakikada bağlar.