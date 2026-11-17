Mesajı Görüp "Sonra Cevaplarım" Diyen 5 Burç
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Mesajın yanındaki tikler maviye döndü ama cevap gelmiyor. Karşı taraf çoğu zaman sizi önemsemediği için değil, 'birazdan yazarım' deyip unuttuğu için susuyor.
Astrolog ve yaşam koçu Priscila Lima de Charbonierres, Bustle'a verdiği yorumda mesajlara geç dönen burçları tek tek saydı. Listede kendinizi ya da en yakın arkadaşınızı bulmanız işten bile değil. 👇
Koç, cevap yazdığını sanıp günlerce fark etmeyebilir.
Yengeç için içi dolu bir mesaj, ekranda kaldırılamayacak kadar ağır gelebiliyor.
Akrep, ne hissettiğini doğru anlatamayacaksa hiç yazmamayı seçiyor.
Kova'nın zaten kalabalık olan zihni, bir de mesajlarla uğraşmak istemiyor.
Balık cevabı aklında yazıyor, gönder tuşuna basmayı unutuyor.
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