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Kasa Hırsızı: İpuçlarını Topla, Anahtarları Bul!

Kasa Hırsızı: İpuçlarını Topla, Anahtarları Bul!

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.09.2026 - 17:07
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İpuçlarını Toplamaya ve Kasayı Soymaya Hazır Mısın? 🔐💥

Zekana, mantığına ve ipucu çözme yeteneğine güveniyor musun? Bombalarla döşeli kapıların arkasında heyecan dolu bir bulmaca serüveni seni bekliyor!

1'den 10'a kadar sıralanmış kapıların arkasına gizlenmiş ipuçlarını dikkatle incele. Mantığını konuştur, gizli Mayın Tarayıcı gibi eşyaları topla ve 3 canın tükenmeden önce gizemli anahtara ulaş! Ancak dikkatli ol; seviyeler ilerledikçe tuzaklı ve yalan ipuçları zihnini iyice zorlayacak.

Nefesini tut, doğru kapıyı seç ve ilk hamleni yap! 🔑 Gizemli soygun başlıyor!

Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz;

Onedio'nun diğer oyunlarına buradan ulaşabilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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