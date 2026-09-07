Kasa Hırsızı: İpuçlarını Topla, Anahtarları Bul!
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İpuçlarını Toplamaya ve Kasayı Soymaya Hazır Mısın? 🔐💥
Zekana, mantığına ve ipucu çözme yeteneğine güveniyor musun? Bombalarla döşeli kapıların arkasında heyecan dolu bir bulmaca serüveni seni bekliyor!
1'den 10'a kadar sıralanmış kapıların arkasına gizlenmiş ipuçlarını dikkatle incele. Mantığını konuştur, gizli Mayın Tarayıcı gibi eşyaları topla ve 3 canın tükenmeden önce gizemli anahtara ulaş! Ancak dikkatli ol; seviyeler ilerledikçe tuzaklı ve yalan ipuçları zihnini iyice zorlayacak.
Nefesini tut, doğru kapıyı seç ve ilk hamleni yap! 🔑 Gizemli soygun başlıyor!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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