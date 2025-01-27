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Kartalkaya Yangınında Eşi ve Kızını Kaybeden Hilmi Altın Yaşadığı Faciayı Anlattı

Kartalkaya Yangınında Eşi ve Kızını Kaybeden Hilmi Altın Yaşadığı Faciayı Anlattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.01.2025 - 11:44

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel yangını 21. yüzyılın en büyük yangın felaketlerinden. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ihmaller zincirinde hayatını kaybedenlerin öyküleri de ortaya çıkmaya başladı. Yangında eşi ve kızını kaybeden Hilmi Altın isimli vatandaş yaşadığı faciayı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Hilmi Altın'ın paylaşımı şu şekilde...

Hilmi Altın'ın paylaşımı şu şekilde...

"Hilmi kalk yangın var!"

"Hilmi kalk yangın var!"

"Sıfır görüş vardı"

"Sıfır görüş vardı"

"Çocuklar ve kadınlar çoğunluktaydı"

"Çocuklar ve kadınlar çoğunluktaydı"

"Yataklar büyük, pencereler küçük"

"Yataklar büyük, pencereler küçük"
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"Eşimi ve çocuğumu aramaya gittim"

"Eşimi ve çocuğumu aramaya gittim"

"Dünyanın en acı hissi"

"Dünyanın en acı hissi"

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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