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Kartalkaya’daki Otel Yangını: Eksik Olan Neydi?

etiket Kartalkaya’daki Otel Yangını: Eksik Olan Neydi?

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı - Onedio Üyesi
26.01.2025 - 09:01

21 Ocak 2025’te Bolu’nun Kartalkaya bölgesindeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, 79 kişinin hayatını kaybetmesine ve 50’den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Yangın, otelin dördüncü katındaki restoran bölümünde başlayarak hızla üst katlara yayıldı. Görgü tanıkları, yangın alarm sistemlerinin çalışmadığını ve misafirlerin dumanla dolu koridorlarda panik içinde kaçmaya çalıştıklarını ifade etti. Bazı misafirler, çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden inmeye çalışırken, en az iki kişi atlama sonucu hayatını kaybetti.

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Sürü insan mı? Üst insan mı?

Sürü insan mı? Üst insan mı?

Friedrich Nietzsche, insanları “sürü insanı” ve “üst insan” olarak ikiye ayırıyor. Sürü insanı, mevcut ahlak sistemini sorgulamadan kabul eden bireyi temsil ederken, üst insan kendi değerlerini inşa eden, özgür ve yaratıcı bireyi ifade ediyor.

İçsel önlemler nelerdir?

Asıl ihtiyaç, bireylerin içsel olarak ahlaki değerlere sahip çıkması ve bu değerleri günlük yaşamlarında uygulamasıdır. Ahlak, insan olma ve insan kalma bilincinin temelidir. Bu sayede, trajik olayların önüne geçilebilir, daha adil ve huzurlu bir toplum inşa edilebilir.

Eğitim ve ahlakla önlenebilir felaketler

Kartalkaya’daki yangın, 'eğitim şart' ifadesinin doğruluğunu acı bir şekilde göstermiştir. Trajik olayların ardından denetimleri artırmak, önlemler almak veya sorumluluk üstlenmek elbette önemlidir. Ancak asıl mesele, insanın özünde doğru ve erdemli bir yaşam sürmesindedir.

Nietzsche’nin “üst insan” kavramı burada yol gösterici olabilir. Üst insan, mevcut sistemin kurallarını takip etmekle yetinmez; kendi ahlaki değerlerini sorgular ve inşa eder. Bu yaklaşım, bireylerin topluma karşı sorumluluklarını derinden hissetmesini ve daha bilinçli hareket etmesini sağlar.

Gerçek çözüm, Nietzsche’nin de ifade ettiği gibi bireylerin kendi ahlaki değerlerini yaratmaları, bu değerleri içselleştirip yaşamlarının merkezine koymalarıdır. Eğitimle desteklenen ve ahlakla güçlenen bireyler, trajik olayların önüne geçebilecek bilinçli bir toplumun temelini oluşturabilir. Bu sayede, yalnızca yangınlar değil, pek çok toplumsal sorun da önlenebilir ve daha adil, huzurlu bir dünya inşa edilebilir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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Prof. Dr. Cem Balçıkanlı
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