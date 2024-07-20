Karpuz Sandviç Yiyen Selena'dan Neymar'ın Yenidoğan Kızına 20 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
Karpuz Sandviç Yiyen Selena'dan Neymar'ın Yenidoğan Kızına 20 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar
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Uzun süredir ortalıkta görülmeyen Miley Cyrus verdiği davette şarkı söyledi.
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Kylie Jenner Venedik sularında gezdi.
Sofia Vergara kız kıza tatile çıktı.
Neymar'ın kızı doğdu.
Wanda Nara Icardi'nin sırt kaslarının üstüne soğuk bir içecek içti.
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Selena Gomez karpuz sandviç trendini denedi.
Emrata kameralara bir garip bakışlar attı.
Kendall Jenner, Miley Cyrus'un etkinliğine gitti.
Jennifer Lopez bisiklete bindi.
Tyla yeni klibinin kamera arkasını paylaştı.
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