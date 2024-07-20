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Karpuz Sandviç Yiyen Selena'dan Neymar'ın Yenidoğan Kızına 20 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Karpuz Sandviç Yiyen Selena'dan Neymar'ın Yenidoğan Kızına 20 Temmuz'da Yabancı Ünlülerin Yaptığı Paylaşımlar

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
20.07.2024 - 23:16

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Uzun süredir ortalıkta görülmeyen Miley Cyrus verdiği davette şarkı söyledi.

Uzun süredir ortalıkta görülmeyen Miley Cyrus verdiği davette şarkı söyledi.

Kylie Jenner Venedik sularında gezdi.

Kylie Jenner Venedik sularında gezdi.

Sofia Vergara kız kıza tatile çıktı.

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Neymar'ın kızı doğdu.

Wanda Nara Icardi'nin sırt kaslarının üstüne soğuk bir içecek içti.

Wanda Nara Icardi'nin sırt kaslarının üstüne soğuk bir içecek içti.
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Selena Gomez karpuz sandviç trendini denedi.

Selena Gomez karpuz sandviç trendini denedi.

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Emrata kameralara bir garip bakışlar attı.

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Kendall Jenner, Miley Cyrus'un etkinliğine gitti.

Jennifer Lopez bisiklete bindi.

Jennifer Lopez bisiklete bindi.

Tyla yeni klibinin kamera arkasını paylaştı.

Tyla yeni klibinin kamera arkasını paylaştı.
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