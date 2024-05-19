Karısını 32 Yerinden Bıçakladıktan Sonra Ambulans Çağırdığı İçin ‘İyi Hal’ İndirimi Uygulandı
Karısını 32 Yerinden Bıçakladıktan Sonra Ambulans Çağırdığı İçin ‘İyi Hal’ İndirimi Uygulandı
Bursa’da tartıştığı eşi Sabriye Arıç'ı (35) 32 yerinden bıçaklayarak yaralayan ve 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Ertan Arıç'a (40) verilen 18 yıl hapis cezası, olaydan sonra ambulans çağırması, pişmanlık duyması ve yargılama sırasındaki iyi hali dikkate alınarak 15 yıla düşürüldü.
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Olay, 3 Mayıs 2022'de Karacabey ilçesindeki bir evde meydana geldi. 4 çocuk babası Ertan Arıç, 'kıskançlık' iddiasıyla eşi Sabriye Arıç ile tartışmaya başladı.
Ertan Arıç hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.
Sabriye Arıç da duruşmalarda, uyuşturucu alan eşinin son zamanlarda farklı bir kişiliğe büründüğünü söyledi.
Ertan Arıç'ın yargılandığı davada karar duruşması görüldü. 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıl hapis cezası alan sanığa, indirim uygulandı. Olaydan sonra ambulans çağırması, pişmanlık duyması ve yargılama sırasındaki iyi halini dikkate alan mahkeme heyeti, sanığa verilen 18 yıl hapis cezasını 15 yıla düşürüp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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