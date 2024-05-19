Karısını 32 Yerinden Bıçakladıktan Sonra Ambulans Çağırdığı İçin ‘İyi Hal’ İndirimi Uygulandı

Arıç, 'Ertan, uyuşturucu kullanmadan önce beni hiç ama hiç üzmedi. Bir dediğimi iki yapmadı. Kocam uyuşturucu alınca hayali olayları gerçek gibi kabul edip, beni rahatsız ediyordu. Kıskanmaya da başladığı için şiddet uyguluyordu. Kendisinden boşanmaya karar verip, kız arkadaşım olan Nazlı D.'nin evine yerleştim. Olay günü arkadaşım evde olmadığı sırada gelip, kapıyı çaldı. Açtım, bana, 'Boşanmayalım' teklifinde bulundu. Bu konuda kararlı olduğumu söyleyince belinden çıkardığı bıçağı rastgele bana sapladı. Bilincimi kaybetmişim, gözlerimi hastanede açtım. Daha sonra Ertan'ın beni bıçakladıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdiğini öğrendim. Onun bu davranışı beni rahatlattı. Kendisini ölümüne seviyorum. Şikayetimden vazgeçiyorum. Tahliye ederseniz, kendisiyle tekrar bir araya geleceğim' diye konuştu.