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Karakterine Göre Sen Daha Çok Site İnsanı mısın Yoksa Mahalle İnsanı mı?

etiket Karakterine Göre Sen Daha Çok Site İnsanı mısın Yoksa Mahalle İnsanı mı?

godot
godot - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 14:46

Sen nereye aitsin? Güvenli bir yaşam alanı olan sitelere mi yoksa samimiyetin, komşuluğun öne çıktığı mahallelere mi?

Öğrenmek istiyorsan bu test tam sana göre.

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1. Başlayalım. Yüksek katlı bir evde mi yaşamak istersin yoksa daha düşük katlı bir evde mi?

2. Peki evden dışarı adımını attığında ne görmek istersin?

3. Diyelim ki ilk defa gittiğin bir muhittesin. İlk yapacağın şey ne olur?

4. Market alışverişini nasıl yapıyorsun?

5. En yatkın olduğun spor hangisi?

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6. Hangisi seni daha çok korkutur?

7. Arkadaşların daha çok nereden tanıştığın insanlar?

8. Son olarak çevrenle sosyal iletişimini nasıl sürdürürsün?

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Sen site insanısın.

Sen site insanısın.

Senin için öncelikli olan şey konfor. Hayatta her şeyden önce kafa rahatlığı olsun istiyorsun. Kolayca park yeri bulmak, evcil hayvanını gezdirmek senin için lüks olmamalı. Ayrıca sevdiklerinin güvenliği de senin için çok önemli. Bu yüzden sen tam bir site insanısın.

Sen mahalle insanısın.

Sen mahalle insanısın.

Senin için öncelik samimiyet ve keyifli vakit geçirmek. Sokağa çıkmak, tanıdığın insanlarla selamlaşmak, sokakta oynayan çocukları görüp nostalji yapmak seni mutlu ediyor. Ayrıca özgürlüğüne çok düşkünsün, kapalı bir yaşam alanı pek senlik değil. Bu yüzden sen tam bir mahalle insanısın.

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