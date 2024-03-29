Karakterine Göre Sen Daha Çok Site İnsanı mısın Yoksa Mahalle İnsanı mı?

Senin için öncelikli olan şey konfor. Hayatta her şeyden önce kafa rahatlığı olsun istiyorsun. Kolayca park yeri bulmak, evcil hayvanını gezdirmek senin için lüks olmamalı. Ayrıca sevdiklerinin güvenliği de senin için çok önemli. Bu yüzden sen tam bir site insanısın.