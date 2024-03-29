Karakterine Göre Sen Daha Çok Site İnsanı mısın Yoksa Mahalle İnsanı mı?
Karakterine Göre Sen Daha Çok Site İnsanı mısın Yoksa Mahalle İnsanı mı?
Sen nereye aitsin? Güvenli bir yaşam alanı olan sitelere mi yoksa samimiyetin, komşuluğun öne çıktığı mahallelere mi?
Öğrenmek istiyorsan bu test tam sana göre.
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1. Başlayalım. Yüksek katlı bir evde mi yaşamak istersin yoksa daha düşük katlı bir evde mi?
2. Peki evden dışarı adımını attığında ne görmek istersin?
3. Diyelim ki ilk defa gittiğin bir muhittesin. İlk yapacağın şey ne olur?
4. Market alışverişini nasıl yapıyorsun?
5. En yatkın olduğun spor hangisi?
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6. Hangisi seni daha çok korkutur?
7. Arkadaşların daha çok nereden tanıştığın insanlar?
8. Son olarak çevrenle sosyal iletişimini nasıl sürdürürsün?
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