Karakterine Göre Evin Nasıl Olmalı?
Karakterine Göre Evin Nasıl Olmalı?
Karakterimizi yansıtan bir evde yaşamak hepimizin hayalidir. Peki öyle olsa senin evin nasıl olurdu? Rustik mi klasik mi? Yoksa minimal mi? 🤔 Öğrenmeye ne dersin? O halde seni teste alalım. 🥰👇
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1. Öncelikle, seni en iyi tanımlayan kelimeyle başlayalım.
2. Sence hayalindeki evin tarzı nasıl olmalı?
3. Düzenli bir insan mısın yoksa dağınık mı?
4. Evin en sevdiğin odası hangisi?
5. En sevdiğin hava durumunu seçer misin?
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6. Yalnızlığı mı seversin, kalabalık ortamları mı?
7. Peki, dekorasyon konusunda yetenekli olduğunu düşünüyor musun?
8. Bu mutfaklardan hangisi tam senlik?
9. Evinde bu renklerden hangisini tercih edersin?
10. Son olarak, hayalindeki ev nerede olmalı?
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Rustik Tarzda Bir Ev!
Gotik Tarzda Bir Ev!
Vintage Tarzda Bir Ev!
Minimal Tarzda Bir Ev!
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