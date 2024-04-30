Karakterine Göre Evin Nasıl Olmalı?

Verdiğin cevaplara göre senin evin; renkli kişiliğini yansıtacak, marjinal bir ev olmalı! İçinde bolca bitki, ışık ve renk barındıran bir ev, seni oldukça mutlu eder gibi görünüyor. Marjinal, eğlenceli ve hareketli kişiliğinle oldukça sevdiğin arkadaş grubunu böyle bir evde yaşayarak etkileyebilirsin! 😇 Şehrin içinde, güzel bir sitede olan vintage tarzda bir ev, sence de seni yansıtmıyor mu? Ne dersin? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. 🥳👇