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Karakterine Göre Evin Nasıl Olmalı?

Karakterine Göre Evin Nasıl Olmalı?

Verda Ceylan
Verda Ceylan - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 10:31

Karakterimizi yansıtan bir evde yaşamak hepimizin hayalidir. Peki öyle olsa senin evin nasıl olurdu? Rustik mi klasik mi? Yoksa minimal mi? 🤔 Öğrenmeye ne dersin? O halde seni teste alalım. 🥰👇

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1. Öncelikle, seni en iyi tanımlayan kelimeyle başlayalım.

2. Sence hayalindeki evin tarzı nasıl olmalı?

3. Düzenli bir insan mısın yoksa dağınık mı?

4. Evin en sevdiğin odası hangisi?

5. En sevdiğin hava durumunu seçer misin?

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6. Yalnızlığı mı seversin, kalabalık ortamları mı?

7. Peki, dekorasyon konusunda yetenekli olduğunu düşünüyor musun?

8. Bu mutfaklardan hangisi tam senlik?

9. Evinde bu renklerden hangisini tercih edersin?

10. Son olarak, hayalindeki ev nerede olmalı?

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Rustik Tarzda Bir Ev!

Rustik Tarzda Bir Ev!

Verdiğin cevaplara göre senin evin rustik tarzda bir ev olmalı! Ağırbaşlı ve sakinliği seven yapına; doğal ahşabın bolca kullanıldığı, büyük ve müstakil bir ev oldukça uygun görünüyor. Çevrende az ama öz insan barındırdığın için evinde sevdiğin insanlarla vakit geçirecek alanın olmalı. Şehirden uzak, sakin ve bol ışık alan bir evde yaşamalısın. Eee sen ne düşünüyorsun? 🤔 Sence bildik mi? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. 😇👇

Gotik Tarzda Bir Ev!

Gotik Tarzda Bir Ev!

Verdiğin cevaplara göre senin evin koyu renklerle bezenmiş, gotik tarzda bir ev olmalı! Asi ve özgürlükçü ruhun sebebiyle uzaklaşmak istediğin şehir hayatından; koyu renklerle bezenmiş, şehirden uzakta, müstakil bir eve taşınarak kaçabilirsin. 😇 Ayrıca çoğunlukla yağışlı iklimi olan bir yerde olması gereken bu ev, her sabah uyanınca içini huzurla dolduracak cinsten. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlara yazmayı unutma. 🥰👇

Vintage Tarzda Bir Ev!

Vintage Tarzda Bir Ev!

Verdiğin cevaplara göre senin evin; renkli kişiliğini yansıtacak, marjinal bir ev olmalı! İçinde bolca bitki, ışık ve renk barındıran bir ev, seni oldukça mutlu eder gibi görünüyor. Marjinal, eğlenceli ve hareketli kişiliğinle oldukça sevdiğin arkadaş grubunu böyle bir evde yaşayarak etkileyebilirsin! 😇 Şehrin içinde, güzel bir sitede olan vintage tarzda bir ev, sence de seni yansıtmıyor mu? Ne dersin? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. 🥳👇

Minimal Tarzda Bir Ev!

Minimal Tarzda Bir Ev!

Verdiğin cevaplara göre senin evin açık tonlarda döşenmiş, düzenli ve ferah bir ev olmalı! Şehrin içinde, küçük ama minimal tarzda döşenmiş bir ev, seni oldukça mutlu eder gibi görünüyor. 🥰 Güvenilir ve bilge yapınla edindiğin sıkı dostlarını, böyle rahat ve fonksiyonel evde ağırlayabilirsin. Ayrıca özel hayatına düşkünlüğün sebebiyle bazen yalnız kalman gerekiyor. Böyle bir evde tek kalmak, senin için terapi gibi. Sence bildik mi? Düşüncelerini yorumlara yazmayı unutma. 🤔👇

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