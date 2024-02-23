Kara Ağaç Destanı Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kara Ağaç Destanı Nerede Çekiliyor?

Kara Ağaç Destanı, ağalık sistemi üzerinden güç, feodalite ve sınıf çatışmaları gibi konulara odaklanıyor. 'Firavun’un evinde Musa var artık…' sözleriyle dikkat çeken Kara Ağaç Destanı, aile bağları ve geçmişi konu ediniyor.

Kara Ağaç Destanı, gizemli bir atmosfer eşliğinde geçmişe yolculuk yaparak kültürel ve toplumsal olayları ekrana taşıyor. Dizide her karakterin kendine has hikayesi de izleyiciye aktarılıyor.

Kara Ağaç Destanı dizisinin konusu ise 1970'li yıllarda geçen bir toprak hikayesidir.