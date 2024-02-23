Görüş Bildir
Haberler
TV
Kara Ağaç Destanı Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kara Ağaç Destanı Nerede Çekiliyor?

Kara Ağaç Destanı Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? Kara Ağaç Destanı Nerede Çekiliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.02.2024 - 21:20

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kara Ağaç Destanı ilk bölümüyle 23 Şubat akşamı ekranlara geldi. Pek çok izleyici, konusu ilgi çekici olan Kara Ağaç Destanı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Kara Ağaç Destanı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? 

Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kara Ağaç Destanı Konusu Nedir?

Kara Ağaç Destanı Konusu Nedir?

Kara Ağaç Destanı, ağalık sistemi üzerinden güç, feodalite ve sınıf çatışmaları gibi konulara odaklanıyor. 'Firavun’un evinde Musa var artık…' sözleriyle dikkat çeken Kara Ağaç Destanı, aile bağları ve geçmişi konu ediniyor. 

Kara Ağaç Destanı, gizemli bir atmosfer eşliğinde geçmişe yolculuk yaparak kültürel ve toplumsal olayları ekrana taşıyor. Dizide her karakterin kendine has hikayesi de izleyiciye aktarılıyor.

Kara Ağaç Destanı dizisinin konusu ise 1970'li yıllarda geçen bir toprak hikayesidir.

Kara Ağaç Destanı Oyuncuları Kimler?

Kara Ağaç Destanı Oyuncuları Kimler?

Kara Ağaç Destanı dizisinin başrollerini Olgun Şimşek, Emre Kıvılcım ve Meltem Akçöl paylaşıyor. 

Kara Ağaç Destanı oyuncuları ise aşağıdaki gibidir;

  • Olgun Şimşek (Celal Ağa)

  • Emre Kıvılcım (Ömer)

  • Hakan Boyav (Latif)

  • Özlem Conker (Asiye)

  • Merih Öztürk (Gülnaz)

  • Meltem Akçöl (Sultan)

  • Kenan Ciniviz (Feyzo)

  • Deniz Altan (Sevim)

  • Ayten Uncuoğlu (Paşa Kadın)

  • Oğulcan Arman Uslu (Merdo)

Kara Ağaç Destanı Nerede Çekiliyor?

Kara Ağaç Destanı Nerede Çekiliyor?

Kara Ağaç Destanı dizisi, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde ve Soğanlı Vadisi'nde çekilmektedir. Dizinin çekimleri ayrıca Kayseri şehir merkezinde de yapılmaktadır.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?