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Kar Geliyor Kar! Beyaz Örtülü Günlere Hazırlıklı Olmak İçin Satın Alabileceğin 65 Şey

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etiket Kar Geliyor Kar! Beyaz Örtülü Günlere Hazırlıklı Olmak İçin Satın Alabileceğin 65 Şey

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
23.11.2024 - 10:46

Yılın en zor mevsimi şüphesiz kış mevsimi. Haliyle kar soğukları ve sert hava koşulları hazır iyice bastırmamışken hazırlıkları tamamlamakta fayda var. Kar hazırlığı denilince akla ilk gelen şey kılık kıyafet olsa da aslında beslenmeden sürüş güvenliğine kadar dikkat edilecek şeyler oldukça fazla. Biz de sizler için eksiksiz bir kış hazırlık listesi hazırladık. 

Kasım indirimleri hala devam ederken eksikleri tamamlamak isteyebilirsiniz! 😘

Bu içerik 21.11.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Kışlık Giyim Listesi

1. Kışlık Giyim Listesi

Elbette kar ve kış denilince en temel ihtiyaçların başında giyim geliyor. Kışa dolabınızı nasıl ve nereden başlayarak hazırlamanız gerektiğini bilmiyorsanız işte bizim önerilerimiz:

2. Araç Hazırlık Listesi

2. Araç Hazırlık Listesi

Kışın karla kaplı yollarda güven içinde seyahat etmek için otomobilinizde bulunması gereken ürünler var. Onlar arasında en önemlilerine buradan bakabilirsiniz:

3. Mutfak ve Sağlık Listesi

3. Mutfak ve Sağlık Listesi

Kışın bağışıklık sistemini güçlü tutmak da çok önemli. Mutfağınızda bağışıklığınızı güçlendirmeye yardımcı pratik ürünler edinerek kışa harika hazırlanabilirsiniz. İşte en soğuk havalarda bile sizi dirençli tutacak alışveriş listesi:

4. Ev ve Konfor Listesi

4. Ev ve Konfor Listesi

Kışın evleri ısıtmak başlı başına bir sorun. Evde konforu sağlamak ise birkaç ufak ürün desteğiyle mümkün. İşte kışın keyfini evde çıkarmak isteyenlere özel ürünlerden bazıları:

5. Kişisel Bakım Listesi

5. Kişisel Bakım Listesi

Kış aylarında soğuğun cilt üzerinde bıraktığı etkiler fazlasıyla rahatsız edici olabilir. Bu olumsuz etkilerden korunmak için kışa özel bakım ürünlerini şimdiden sepete atmakta fayda var:

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
Onedio Üyesi
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