Kar Geliyor Kar! Beyaz Örtülü Günlere Hazırlıklı Olmak İçin Satın Alabileceğin 65 Şey

Yılın en zor mevsimi şüphesiz kış mevsimi. Haliyle kar soğukları ve sert hava koşulları hazır iyice bastırmamışken hazırlıkları tamamlamakta fayda var. Kar hazırlığı denilince akla ilk gelen şey kılık kıyafet olsa da aslında beslenmeden sürüş güvenliğine kadar dikkat edilecek şeyler oldukça fazla. Biz de sizler için eksiksiz bir kış hazırlık listesi hazırladık.

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