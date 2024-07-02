Milyonlarca İnsan, Akıllarda Tek Bir Soru: Kaldırımlar Neden Sarı Beyaz Renkte?

Dışarı çıktığımızda her gün gözümüze çarpan, ara ara da merak edip araştırmaya üşendiğimiz ufak tefek birçok detay oluyor. Bunlardan bir tanesi de yoldayken her gün gözümüze çarpan sarı ve beyaz renkteki kaldırım taşları. Peki kaldırım taşları neden boyanıyor ve neden sarı-beyaz? Gelin yanıtına birlikte bakalım...