Milyonlarca İnsan, Akıllarda Tek Bir Soru: Kaldırımlar Neden Sarı Beyaz Renkte?
Milyonlarca İnsan, Akıllarda Tek Bir Soru: Kaldırımlar Neden Sarı Beyaz Renkte?
Dışarı çıktığımızda her gün gözümüze çarpan, ara ara da merak edip araştırmaya üşendiğimiz ufak tefek birçok detay oluyor. Bunlardan bir tanesi de yoldayken her gün gözümüze çarpan sarı ve beyaz renkteki kaldırım taşları. Peki kaldırım taşları neden boyanıyor ve neden sarı-beyaz? Gelin yanıtına birlikte bakalım...
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Kaldırımların boyanmasının ve özellikle sarı-beyaz olmasının meğer birçok nedeni varmış.
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Kaldırım ve yol arasında sınır teşkil eden bu taşlar artık İstanbul'da toz toprak içinde çok belirgin olmasalar da, belirgin olması, kolay fark edilmesi açısından sarı ve beyaz renge boyanıyor.
Aslında bir süre önceye kadar da sık sık belediye ekipleri tarafından boyanırdı ancak yakın zamanda pek çoğumuz yenilendiğini görmedik.
Hepimizin her gün geçtiği cadde ve sokaklardaki bu bordür taşların sarı ve beyaz olmasının en önemli nedeni; araç sürücüleri için uyarıcı olması.
Ayrıca cadde ve sokakların görünümüne canlılık getirmesi ve temiz bir görüntü oluşturması da diğer nedenleri.
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Öte yandan rasgele olmayan bu renkler ülkeden ülkeye ise değişiyor. Örneğin Suudi Arabistan'da sarı ve siyah kaldırım 'Park etmek yasaktır' anlamına geliyor.
Siyah ve beyaz kaldırım ise 'Park etmeye izin verilmektedir' anlamını taşıyor. Bizdeki gibi siyah ve beyaz kaldırım taşları ise Suudi Arabistan'da 'Park etmek kesinlikle yasaktır' anlamında uygulanıyor.
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