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Opel, Peugeot, Renault, Ford: En Ucuzu 942 Bin TL! 2024 Temmuz Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları Başladı

Opel, Peugeot, Renault, Ford: En Ucuzu 942 Bin TL! 2024 Temmuz Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 11:29

Otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Avrupa Mutabakatı'na göre; sıfır kilometre modellerde güvenlik tedbiri ve teknolojisi olmayan otomobiller artık Türkiye'de satılamayacak. Yeni araç güvenlik yönetmeliğinin (GSR 2) yürürlüğe giriş tarihi 7 Temmuz olarak belirlenmişti. Ancak bu tarih 31 Ağustos 2024'e ertelenmiş durumda. Böylelikle elindeki stoğu bitirmek isteyen markalar peş peşe kampanyalar başlatıyor.

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Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Güvenlik Yönetmeliği’nin uygulama tarihinini 31 Ağustos 2024’e erteleme kararı ithal otomobilleri kapsamıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Güvenlik Yönetmeliği’nin uygulama tarihinini 31 Ağustos 2024’e erteleme kararı ithal otomobilleri kapsamıyor.

Söz konusu değişiklik yalnızca ulusal tip onayı ile üretilen araçları kapsıyor. Peki markaların Temmuz ayı kampanyaları neler?

Söz konusu değişiklik yalnızca ulusal tip onayı ile üretilen araçları kapsıyor. Peki markaların Temmuz ayı kampanyaları neler?

Ford 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi👇

Ford 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi👇

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Renault 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi👇

Renault 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi👇

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Peugeot 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi👇

Peugeot 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi👇

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Opel 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi👇

Opel 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi👇

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