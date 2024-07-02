Opel, Peugeot, Renault, Ford: En Ucuzu 942 Bin TL! 2024 Temmuz Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları Başladı

Otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Avrupa Mutabakatı'na göre; sıfır kilometre modellerde güvenlik tedbiri ve teknolojisi olmayan otomobiller artık Türkiye'de satılamayacak. Yeni araç güvenlik yönetmeliğinin (GSR 2) yürürlüğe giriş tarihi 7 Temmuz olarak belirlenmişti. Ancak bu tarih 31 Ağustos 2024'e ertelenmiş durumda. Böylelikle elindeki stoğu bitirmek isteyen markalar peş peşe kampanyalar başlatıyor.