Opel, Peugeot, Renault, Ford: En Ucuzu 942 Bin TL! 2024 Temmuz Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları Başladı
Opel, Peugeot, Renault, Ford: En Ucuzu 942 Bin TL! 2024 Temmuz Ayı Sıfır Otomobil Kampanyaları Başladı
Otomobil piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Avrupa Mutabakatı'na göre; sıfır kilometre modellerde güvenlik tedbiri ve teknolojisi olmayan otomobiller artık Türkiye'de satılamayacak. Yeni araç güvenlik yönetmeliğinin (GSR 2) yürürlüğe giriş tarihi 7 Temmuz olarak belirlenmişti. Ancak bu tarih 31 Ağustos 2024'e ertelenmiş durumda. Böylelikle elindeki stoğu bitirmek isteyen markalar peş peşe kampanyalar başlatıyor.
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Resmi Gazete'de yayımlanan Genel Güvenlik Yönetmeliği’nin uygulama tarihinini 31 Ağustos 2024’e erteleme kararı ithal otomobilleri kapsamıyor.
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Söz konusu değişiklik yalnızca ulusal tip onayı ile üretilen araçları kapsıyor. Peki markaların Temmuz ayı kampanyaları neler?
Ford 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi👇
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Renault 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi👇
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Peugeot 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi👇
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Opel 2024 Temmuz Ayı Güncel Fiyat Listesi👇
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