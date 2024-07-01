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2024 Temmuz Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser

etiket 2024 Temmuz Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 14:01

Temmuz ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer kendinize gidecek konser ve festival arıyorsanız bu içerik size bir eğlence rehberi olacak!

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1. Madrigal - 5 Temmuz

1. Madrigal - 5 Temmuz

Temmuz ayının eğlence rehberini Madrigal ile açıyoruz! Madrigal 5 Temmuz'da Muğla'da vereceği konser ile hem aşk acına hem de yeni aşklarının heyecanına ortak olacak.

2. Güneş - 6 Temmuz

2. Güneş - 6 Temmuz

Güneş'in yükselişine kimse dur diyemiyor ve Güneş her geçen gün daha da iyi bir noktaya doğru ilerliyor. Eğer Güneş'in sahnesini izlemek istiyorsanız 6 Temmuz'da Taksim'deki konserine bilet almanızı öneririz.

3. An Epic Symphony ve Cem Adrian - 7 Temmuz

3. An Epic Symphony ve Cem Adrian - 7 Temmuz

Kaliteli müziği arıyorsanız Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki bu konseri kaçırmamanız şart! Cem Adrian'ın büyüleyici sesi, An Epic Symphony ile birleşiyor...

4. Ajda Pekkan - 8 Temmuz

4. Ajda Pekkan - 8 Temmuz

Ajda Pekkan'ın İstanbul'da verdiği stadyum konseri gerçekten büyüleyiciydi. Bu büyü 8 Temmuz'da Bodrum'da devam edecek. Müzik kariyeri hala devam ediyorken kesinlikle izlemeniz gerekiyor!

5. Mert Demir - 10 Temmuz

5. Mert Demir - 10 Temmuz

Son yılların belki de en iyi çıkışını yapan Mert Demir, 10 Temmuz'da Ayvalık'ta sevenleriyle buluşacak. Hep beraber bağırarak 'Ateşe Düştüm'ü söylemek için daha güzel bir konser olamaz herhalde.

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6. Hadise - 18 Temmuz

6. Hadise - 18 Temmuz

Hadise'nin sahnesinin ne kadar başarılı olduğunu sosyal medyada paylaşılan videolardan hepimiz görüyoruz. Ancak artık videolar yerine kendiniz izlemek istiyorsanız Harbiye'deki bu konser çok ideal olacaktır.

7. Aleyna Tilki - 18 Temmuz

7. Aleyna Tilki - 18 Temmuz

Aleyna Tilki'nin büyüleyici sesi ile eğlencesi sahnesi için 18 Temmuz'da Kuşadası'nda buluşuyoruz! Aleyna Tilki sahnede hem sevilen şarkılarını hem de cover şarkılar ile sevenlerini coşturmayı başarıyor.

8. Göksel - 20 Temmuz

8. Göksel - 20 Temmuz

Göksel'in birbirinden unutulmaz şarkıları hepimizin gençliğinin bir parçasıydı. Sırf bu nedenle bile bu konser kaçırılmaz! Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki bu konserde Göksel ile güzel bir akşam geçirilecek...

9. Festival'de Kal - 25-26-27-28 Temmuz

9. Festival'de Kal - 25-26-27-28 Temmuz

Kocaeli’nde gerçekleşecek bu müzik festivali 4 gün sürecek. İlk gün Retrobüs ve Ekin Uzunlar; ikinci gün Zeyn’el, Madrigal ve Can Ozan; üçüncü gün The Madcap, Necati ve Saykolar ve Hayko Cepkin; son gün ise Doğukan Manço ve Pentagram sahne alacak.

10. Gazapizm - 30 Temmuz

10. Gazapizm - 30 Temmuz

Temmuz ayını Gazapizm ile kapatıyoruz! Eğer dinlerken sizi gaza getirecek bir konser arıyorsanız Gazapizm'in İzmir'deki sahnesini kaçırmayın! 

Şimdiden bol eğlenceli bir Temmuz ayı diliyoruz!

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