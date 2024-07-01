2024 Temmuz Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser
2024 Temmuz Ayı Boyunca Türkiye’nin Dört Bir Tarafında Katılabileceğiniz 10 Festival ve Konser
Temmuz ayında eğlenmeye hazır mısınız? Eğer kendinize gidecek konser ve festival arıyorsanız bu içerik size bir eğlence rehberi olacak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Madrigal - 5 Temmuz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Güneş - 6 Temmuz
3. An Epic Symphony ve Cem Adrian - 7 Temmuz
4. Ajda Pekkan - 8 Temmuz
5. Mert Demir - 10 Temmuz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın