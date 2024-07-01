Kredi Kartı Kullanımına Göre Sen Ne Kadar Cömertsin?

Hem kendine hem de çevrene dikkat ediyorsun ve harcamalarında dengeyi koruyorsun. Gerektiğinde cömert olmayı seviyorsun, ama kontrolü elden bırakmıyorsun. Hem kendine hem de sevdiklerine yeterince harcama yapıyor, finansal sağlığını koruyorsun. Bu denge sayesinde hayatından keyif alıyorsun.