Kredi Kartı Kullanımına Göre Sen Ne Kadar Cömertsin?
Kredi Kartı Kullanımına Göre Sen Ne Kadar Cömertsin?
Bize kredi kartı harcamalarından bahset, ne kadar cömert olduğunu söyleyelim! Bakalım kredi kartını nasıl kullanıyorsun? Haydi teste!
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1. Alışverişte ilk tercihin ne olur?
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2. Kredi kartı ekstresini görünce ilk ne düşünürsün?
3. Arkadaşlarına ne sıklıkla hediye alırsın?
4. Kredi kartı borcunu nasıl ödersin?
5. Sosyal etkinliklere katılırken masrafları nasıl karşılıyorsun?
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