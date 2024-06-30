Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Yüksek Enflasyon Döneminde Şirketlerin Çokça Uyguladığı Shrinkflasyon Nedir?

Shrinkflasyonun tüketicilere etkileri açıktır: Aynı fiyata daha az ürün alırlar. Bu durum, tüketicilerde memnuniyetsizlik yaratabilir ve marka sadakatini zedeleyebilir.

Ancak, şirketler için bu strateji kısa vadeli olarak karlı olabilir çünkü maliyetleri kontrol altına almalarına ve kârlarını korumalarına yardımcı olur.