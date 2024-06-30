Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Yüksek Enflasyon Döneminde Şirketlerin Çokça Uyguladığı Shrinkflasyon Nedir?
Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Yüksek Enflasyon Döneminde Şirketlerin Çokça Uyguladığı Shrinkflasyon Nedir?
Merhabalar! Her ay bir yeni finansal bilgi köşemizde bugün, son zamanlarda günlük hayatımızda, alışverişlerimizde sıkça karşılaştığımız, ancak belki de adını bilmediğimiz bir durum olan shrinkflasyondan bahsedeceğiz.
Haydi başlayalım!
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Shrinkflasyon nedir?
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Maliyet artışları.
Enflasyonun etkisi.
Tüketici algısı.
Shrinkflasyonun etkileri nelerdir?
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