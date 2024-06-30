Görüş Bildir
Haberler
Finans
Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Yüksek Enflasyon Döneminde Şirketlerin Çokça Uyguladığı Shrinkflasyon Nedir?

etiket Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Yüksek Enflasyon Döneminde Şirketlerin Çokça Uyguladığı Shrinkflasyon Nedir?

ceren
ceren - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 14:01

Merhabalar! Her ay bir yeni finansal bilgi köşemizde bugün, son zamanlarda günlük hayatımızda, alışverişlerimizde sıkça karşılaştığımız, ancak belki de adını bilmediğimiz bir durum olan shrinkflasyondan bahsedeceğiz. 

Haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Shrinkflasyon nedir?

Shrinkflasyon, enflasyonun yükseldiği dönemlerde şirketlerin maliyetleri kontrol etmek veya kârlarını korumak amacıyla ürünlerin boyutlarını küçültmesi veya ambalaj içeriğini azaltmasıdır.

Bu, tüketiciye aynı fiyata daha az ürün sunulması anlamına gelir. Örneğin, bir paket cipsin içeriğinin eskisine göre daha az olması, ancak fiyatının aynı kalması shrinkflasyonun bir örneğidir.

Shrinkflasyonun nedenleri çeşitlidir, ancak genellikle şunlar rol oynar:

Maliyet artışları.

Üretim maliyetlerindeki artışlar, şirketleri kar marjlarını korumak için alternatif stratejilere yönlendirir. Bu da ürün boyutlarını küçültme veya ambalaj içeriğini azaltma gibi adımlara yol açabilir.

Enflasyonun etkisi.

Enflasyonun yükselmesiyle birlikte, tedarik zinciri maliyetleri ve işletme giderleri de artar. Bu da şirketleri maliyetleri dengelemek için çeşitli önlemler almaya iter. Sonucuda tabii ki tüketici etkilenir.

Tüketici algısı.

Araştırmalar, tüketicilerin fiyat artışlarını daha az fark ettiğini, ancak ürün miktarındaki azalmayı daha kolay fark ettiklerini göstermektedir.

Bu nedenle, şirketler ürün boyutlarını veya ambalaj içeriğini değiştirerek tüketici algısını yönlendirmeye çalışabilirler.

Shrinkflasyonun etkileri nelerdir?

Shrinkflasyonun tüketicilere etkileri açıktır: Aynı fiyata daha az ürün alırlar. Bu durum, tüketicilerde memnuniyetsizlik yaratabilir ve marka sadakatini zedeleyebilir.

Ancak, şirketler için bu strateji kısa vadeli olarak karlı olabilir çünkü maliyetleri kontrol altına almalarına ve kârlarını korumalarına yardımcı olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Marka sadakati ve memnuniyeti azaltabilir.

Shrinkflasyon stratejisi, tüketicilerde marka sadakatini ve memnuniyeti olumsuz etkileyebilir. Aynı fiyata daha az ürün almak tüketicilerde hayal kırıklığı yaratabilir ve alternatif markalara yönelmelerine neden olabilir.

Uzun vadeli etkileri neler olabilir?

2019juprofessionalpractices.wordpress.com

Shrinkflasyonun uzun vadeli etkileri tartışmalıdır. Bazıları, bu stratejinin marka itibarını zedeleyebileceğini ve uzun vadede tüketici güvenini kaybetme riski taşıdığını savunurken, diğerleri ise kısa vadeli kârlılığı göz önünde bulundurarak bu stratejiyi savunabilir.

Bilinçli tüketim ile shrinkflasyondan nasıl korunabiliriz?

Bilinçli tercihlerimizle, şirketlerin bu tür stratejilerine karşı tepkimizi gösterebilir ve daha adil ve şeffaf bir pazar talep edebiliriz.

  • Ürün Etiketlerini Dikkatlice Okuyun: Ürünlerin net ağırlığını veya hacmini, porsiyon boyutunu ve bileşenlerini karşılaştırın.

  • Farklı Markaları Karşılaştırın: Aynı ürünün farklı markalarını fiyat ve içerik açısından karşılaştırın.

  • Birim Fiyat Hesaplayın: Ürünlerin gram veya mililitre başına fiyatını hesaplayın.

  • Promosyonlara Dikkat Edin: İndirim ve promosyonlar her zaman gerçek bir tasarruf anlamına gelmeyebilir.

  • Tüketici Haklarınızı Bilin: Aldatıcı reklamcılık veya haksız fiyatlandırma gibi durumlarda yasal haklarınızı kullanmaktan çekinmeyin.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın