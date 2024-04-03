Kalabalık Sofraların Vazgeçilmezi Olacak: Labneli Portakallı Kek Tarifi

Görünüşüyle mest eden mis gibi kokusuyla büyüleyen yumuşacık bir kek tarifimiz var. İster çay ve kahve yanına, ister akşam yemeğinden sonra misafirlerinize ikram edeceğiniz labneli portakallı kek tarifi bu Ramazan herkesin favorisi olacak.

Hazırsanız, tarifimize geçelim! 🍊