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Kalabalık Sofraların Vazgeçilmezi Olacak: Labneli Portakallı Kek Tarifi

etiket Kalabalık Sofraların Vazgeçilmezi Olacak: Labneli Portakallı Kek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 18:01

Görünüşüyle mest eden mis gibi kokusuyla büyüleyen yumuşacık bir kek tarifimiz var. İster çay ve kahve yanına, ister akşam yemeğinden sonra misafirlerinize ikram edeceğiniz labneli portakallı kek tarifi bu Ramazan herkesin favorisi olacak.

Hazırsanız, tarifimize geçelim! 🍊

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Labneli Portakallı Kek Nasıl Yapılır?

Labneli Portakallı Kek Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 adet portakal kabuğu rendesi

  • 1 su bardağı sıvı yağ

  • 100 gr İçim Labne Peyniri

  • 1 çay bardağı süt (ılık)

  • 2 su bardağı un

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

  • Portakal kabuğu rendesi

Hazırlanışı:

1. Öncelikle malzemelerimizi oda sıcaklığında bekletelim. Ardından 3 yumurtayı ve şekeri iyice beyazlaşana kadar çırpıp karışıma rendelenen portakal kabuklarını ekleyelim.

2. Ayrı bir kapta sütü, sıvı yağı ve 200 gr İçim Labne'yi mikser yardımıyla çırpıp esas karışıma ilave edelim.

3. Kek harcını hazırlamak için son olarak bütün malzemelere unu, vanilyayı ve kabartma tozunu ilave edip güzelce çırpalım.

4. Bu harcı yağlı kağıt serili kek kabına döküp 170 derecede ısıtılmış fırında pişmeye bırakalım.

5. Kekimiz piştikten sonra üstüne pudra şekeri serpip dilim portakal ilave edelim.

Bu muhteşem görünümlü keki yemelere doyamayacaksınız. Afiyet olsun! 😋

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