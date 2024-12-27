Kahve Seçimlerin Senin Ne Kadar Tatlı Düşkünü Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!
Kahve Seçimlerin Senin Ne Kadar Tatlı Düşkünü Olduğunu Ortaya Çıkarıyor!
Tatlılar hayatının ne kadar merkezinde? Biraz kahve tercihlerine göz atalım ve senin tatlı düşkünlüğünü çözelim! Soruları cevapla ve sonucu öğren!
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1. Sabah kalkar kalkmaz hangi kahveyi tercih edersin?
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2. Öğle kahveni alırken yanında ne yersin?
3. Kahve içmek için en sevdiğin mekan hangisi?
4. Bir kahve festivaline gittin diyelim. İlk hangi standı gezersin?
5. Bir arkadaşın seni kahve içmeye çağırdı. Hangi kahve siparişini verirsen şaşırmaz?
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6. Kahveni tatlandırmak için hangi malzemeyi tercih edersin?
7. Soğuk kış aylarında favori kahven hangisi olur?
8. Son olarak tatlı kahve kokularından hangisi seni mest eder?
Tatlıya mesafelisin ama tam bir kahve aşığısın!
Tatlı ile kahve aşkını dengede yaşıyorsun!
Tatlısız yapamayan gerçek bir tatlı delisisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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