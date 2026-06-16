Kahve Köşesi Kurarken Sana İlham Verecek Öneriler

Birçoğumuzun evinde mutlaka favori bir kahve kupası vardır. Bunları sürekli dolapta tutmak yerine kahve köşenin bir parçası haline getirebilirsin. Açık raflar ya da fincan askıları bunun için mantıklı olabilir. Böylece hem fincanların elinin altında olur hem de köşe daha havalı görünür. Özellikle farklı renklerde ya da desenlerde fincanların varsa dekorasyonun bir parçası gibi dururlar.