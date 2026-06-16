Kahve Köşesi Kurarken Sana İlham Verecek Öneriler
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Kahve içmeyi seviyorsan evde kendine küçük bir kahve köşesi hazırlayabilirsin. Üstelik bunun için kocaman bir mutfağa ya da çok pahalı dekorasyon ürünlerine ihtiyacın yok! Birkaç küçük dokunuşla hem düzenli hem de kullanışlı bir alan yaratabilirsin. Daha fazla neler yapabilirsin, birlikte bakalım. 👇
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Önce kendine uygun bir alan belirle!
Fincanlarını dolapta saklamak zorunda değilsin.
Kahve malzemelerini bir arada tut!
Kahve köşesine dekoratif ürünler de ekleyebilirsin.
Bu köşe için ideal kahve makinesi, Philips Cafe Aromis 8000 Serisi!
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Kahvenin yanında kullanacakların için de yer ayır!
Aydınlatma detayını atlama!
Kahve köşene küçük bir mesaj panosu ekle!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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