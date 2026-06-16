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Kahve Köşesi Kurarken Sana İlham Verecek Öneriler

etiket Kahve Köşesi Kurarken Sana İlham Verecek Öneriler

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
16.06.2026 - 10:31
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Kahve içmeyi seviyorsan evde kendine küçük bir kahve köşesi hazırlayabilirsin. Üstelik bunun için kocaman bir mutfağa ya da çok pahalı dekorasyon ürünlerine ihtiyacın yok! Birkaç küçük dokunuşla hem düzenli hem de kullanışlı bir alan yaratabilirsin. Daha fazla neler yapabilirsin, birlikte bakalım. 👇

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Önce kendine uygun bir alan belirle!

Önce kendine uygun bir alan belirle!

Kahve köşesi oluştururken ilk yapman gereken şey bunun için uygun bir yer seçmek. Mutfak tezgahının boş kalan bir bölümü, küçük bir konsol ya da hatta bir raf bile işini görebilir. Önemli olan kahveni hazırlarken ihtiyaç duyduğun her şeye kolayca ulaşabilmen. Sürekli kullandığın ekipmanları farklı dolaplardan çıkarmak bir süre sonra yorucu olabilir. Bu yüzden günlük kullanımını düşünerek bir alan belirlemek işini kolaylaştırır.

Fincanlarını dolapta saklamak zorunda değilsin.

Fincanlarını dolapta saklamak zorunda değilsin.

Birçoğumuzun evinde mutlaka favori bir kahve kupası vardır. Bunları sürekli dolapta tutmak yerine kahve köşenin bir parçası haline getirebilirsin. Açık raflar ya da fincan askıları bunun için mantıklı olabilir. Böylece hem fincanların elinin altında olur hem de köşe daha havalı görünür. Özellikle farklı renklerde ya da desenlerde fincanların varsa dekorasyonun bir parçası gibi dururlar.

Kahve malzemelerini bir arada tut!

Kahve malzemelerini bir arada tut!

Kahve çekirdekleri, kapsüller, filtreler ya da şuruplar ortada dağınık durabilir. Bu yüzden birkaç kavanoz ya da saklama kabı edinmek iyi bir fikir olabilir. Hem neyin nerede olduğunu kolayca bulursun hem de daha düzenli bir görüntü elde edersin. Özellikle farklı kahve çeşitleri kullanıyorsan onları ayrı ayrı saklamak işini kolaylaştırır. Üstelik temizlik yaparken de zamandan kazanırsın.

Kahve köşesine dekoratif ürünler de ekleyebilirsin.

Kahve köşesine dekoratif ürünler de ekleyebilirsin.

Kahve köşesinin tamamen boş görünmesini istemiyorsan birkaç küçük detay ekleyebilirsin. Minik bir bitki, sevdiğin bir çerçeve ya da dekoratif bir mum bile yeterli olabilir. Buradaki amaç alanı eşyaya boğmadan biraz daha kişisel hale getirmek. Çok fazla ürün kullanmak yerine birkaç güzel parça seçmek göze daha hoş görünür.

Bu köşe için ideal kahve makinesi, Philips Cafe Aromis 8000 Serisi!

Bu köşe için ideal kahve makinesi, Philips Cafe Aromis 8000 Serisi!

Kahve köşesinin star parçası tabii ki kahve makinesi! Bu yüzden kahve makinesinin sadece görüntüsüne değil, sunduğu özelliklere de bakmak gerekiyor. Eğer farklı kahve çeşitlerini seviyorsan buna uygun bir model seçmelisin. Örneğin Philips Cafe Aromis 8000 Serisi; espresso, latte, cappuccino ve cold brew gibi birçok farklı kahveyi hazırlayabiliyor. Ayrıca kişisel kahve tercihlerini kaydedebilme özelliği sayesinde her seferinde aynı ayarları tekrar yapmana da gerek kalmıyor. Kahveyi sık tüketenler için bu detaylar gerçekten kullanışlı oluyor.

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Kahvenin yanında kullanacakların için de yer ayır!

Kahvenin yanında kullanacakların için de yer ayır!

Farklı kahve şurupları ya da kahvenin yanında küçük ikramlıklar kullanıyorsan bunları da aynı alanda tutabilirsin. Böylece kahve hazırlarken sürekli mutfakta bir şey aramak zorunda kalmazsın. Özellikle sabahları oldukça pratik olur. Misafir geldiğinde de her şeyin elinin altında olması işini kolaylaştırır. Çok büyük bir alan ayırmana gerek yok, birkaç küçük kavanoz bile yeterli olacaktır. Böylece kahve köşen daha kullanışlı hale gelir.

Aydınlatma detayını atlama!

Aydınlatma detayını atlama!

Kahve köşen günün her saati aynı ışığı almıyor olabilir. Bu yüzden küçük bir masa lambası ya da sıcak tonlu bir ışık kullanmayı düşünebilirsin. Özellikle akşam kahvesi içmeyi seviyorsan bu detay oldukça önemli. Sert ve parlak ışıklar yerine daha yumuşak bir aydınlatma tercih etmek alanı daha samimi gösterir. Üstelik dekoratif açıdan da güzel bir görüntü oluşturur.

Kahve köşene küçük bir mesaj panosu ekle!

Kahve köşene küçük bir mesaj panosu ekle!

Son zamanlarda kahve köşelerinde mini yazı panoları ve not tahtaları oldukça sık karşımıza çıkıyor. İstersen günün mottosunu, istersen alışveriş listeni ya da sevdiğin bir sözü buraya yazabilirsin. Küçük gibi görünen bu detay köşeye daha farklı hava katıyor. Ayrıca dekorasyonu sık sık değiştirmek isteyenler için de pratik bir seçenek. Bir gün kahveyle ilgili eğlenceli bir not yazarken ertesi gün tamamen farklı bir şey ekleyebilirsin. Tamamen sana kalmış!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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