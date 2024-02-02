Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kahramanmaraş Depreminin Simge Binasıydı: Depremde Yıkılmayan İMO Binası Rezerv Alana Dahil Edildi

Kahramanmaraş Depreminin Simge Binasıydı: Depremde Yıkılmayan İMO Binası Rezerv Alana Dahil Edildi

Kahramanmaraş
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.02.2024 - 11:44

Kahramanmaraş depremlerinde kent merkezinde yıkılmayan nadir binalardan biri olan ve deprem sonrası simge haline gelen İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) binası rezerv alana dahil edildi. Kahramanmaraş İMO Şube Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, simge binanın rezerv alan ilan edilen kent merkezine ilişkin planlarda binanın yok sayıldığını gördüklerini ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremde resmi rakamlara göre 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremde resmi rakamlara göre 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Özellikle Kahramanmaraş merkezde birçok bina yıkılmış ve enkazlar günlerce yerde kalmıştı.

Özellikle Kahramanmaraş merkezde birçok bina yıkılmış ve enkazlar günlerce yerde kalmıştı.

Ancak çevresinde binaların yıkılmasına rağmen, camları bile kırılmadan ayakta kalan İMO binası sosyal medyada gündem olmuştu.

Ancak çevresinde binaların yıkılmasına rağmen, camları bile kırılmadan ayakta kalan İMO binası sosyal medyada gündem olmuştu.

Detaylar 👇

T24’te yer alan habere göre; İMO binası rezerv alan ilan edildi. Meclisten geçen yeni yasa ile birlikte, rezerv alan ilan edilen alanlarda yer alan sağlam binalar dahil yıkılabiliyor. Ayrıca yasaya itiraz hakkı da bulunmuyor. Kahramanmaraş İMO Şube Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, binanın yıkılıp yıkılmayacağı konusunda kendilerine bir bilgi verilmediğini ancak rezerv alan ilan edilen kent merkezine ilişkin planlarda binanın yok sayıldığını gördüklerini ifade etti.

Dalkıran, rezerv alan ilan edilen bölgelerde, yıkım kararı alındığında gidilecek bir yol kalmadığına dikkati çekerek, “Bu bina depremin simgesi haline geldi. Hiç zarar görmeden ayakta kaldı. Belki bir kısmının müze olarak değerlendirilmesi bile düşünülebilir. Buna rağmen yıkılacağı söylentilerini duyuyoruz ve planlarda bu binanın yok sayıldığını görüyoruz” dedi.

Dalkıran, rezerv alan ilan edilen bölgelerde, yıkım kararı alındığında gidilecek bir yol kalmadığına dikkati çekerek, “Bu bina depremin simgesi haline geldi. Hiç zarar görmeden ayakta kaldı. Belki bir kısmının müze olarak değerlendirilmesi bile düşünülebilir. Buna rağmen yıkılacağı söylentilerini duyuyoruz ve planlarda bu binanın yok sayıldığını görüyoruz” dedi.

Bu haber de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
2
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?