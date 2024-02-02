Kahramanmaraş Depreminin Simge Binasıydı: Depremde Yıkılmayan İMO Binası Rezerv Alana Dahil Edildi

T24’te yer alan habere göre; İMO binası rezerv alan ilan edildi. Meclisten geçen yeni yasa ile birlikte, rezerv alan ilan edilen alanlarda yer alan sağlam binalar dahil yıkılabiliyor. Ayrıca yasaya itiraz hakkı da bulunmuyor. Kahramanmaraş İMO Şube Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, binanın yıkılıp yıkılmayacağı konusunda kendilerine bir bilgi verilmediğini ancak rezerv alan ilan edilen kent merkezine ilişkin planlarda binanın yok sayıldığını gördüklerini ifade etti.