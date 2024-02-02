Kahramanmaraş Depreminin Simge Binasıydı: Depremde Yıkılmayan İMO Binası Rezerv Alana Dahil Edildi
Kahramanmaraş depremlerinde kent merkezinde yıkılmayan nadir binalardan biri olan ve deprem sonrası simge haline gelen İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) binası rezerv alana dahil edildi. Kahramanmaraş İMO Şube Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, simge binanın rezerv alan ilan edilen kent merkezine ilişkin planlarda binanın yok sayıldığını gördüklerini ifade etti.
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen iki büyük depremde resmi rakamlara göre 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
Özellikle Kahramanmaraş merkezde birçok bina yıkılmış ve enkazlar günlerce yerde kalmıştı.
Ancak çevresinde binaların yıkılmasına rağmen, camları bile kırılmadan ayakta kalan İMO binası sosyal medyada gündem olmuştu.
T24’te yer alan habere göre; İMO binası rezerv alan ilan edildi. Meclisten geçen yeni yasa ile birlikte, rezerv alan ilan edilen alanlarda yer alan sağlam binalar dahil yıkılabiliyor. Ayrıca yasaya itiraz hakkı da bulunmuyor. Kahramanmaraş İMO Şube Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, binanın yıkılıp yıkılmayacağı konusunda kendilerine bir bilgi verilmediğini ancak rezerv alan ilan edilen kent merkezine ilişkin planlarda binanın yok sayıldığını gördüklerini ifade etti.