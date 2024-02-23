Kahramanmaraş Belediye Başkanı Adayından Dikkat Çeken Vaat : "Yapmazsam Parçalayın"
Kahramanmaraş Belediye Başkanı Adayından Dikkat Çeken Vaat : "Yapmazsam Parçalayın"
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi bağımsız belediye başkanı adayı Fahrettin Bozkurt, belediye başkanı seçilmesi halinde ilçede bekar kimse kalmayacağını vaat etti.
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde bağımsız belediye başkan adayı olan Fahrettin Bozkurt, seçim kampanyasında ilginç bir vaatle ön plana çıktı.
Bozkurt, eğer seçilirse, ilçede bekar kalmayacağını belirtti. Bu iddialı vaadiyle ilçe halkının dikkatini çeken Bozkurt, "Eğer burada bekar bir genç bırakırsam, beni burada parçalasınlar. Devletten destek alabileceğim kadar alırım, alamazsam kendi paramı kullanırım." şeklinde konuştu.
Bağımsız belediye başkan adayı Bozkurt, ilçe meydanında toplanan halka seçilirse yapmayı planladığı projeleri anlattı. Başkan seçilmesi durumunda, ilçede yaşayan genç ya da yaşlı, bekar herkesin evlenmesi için gereken desteği sağlayacağını belirtti. Bozkurt, bu konuda halkın desteğini talep etti.
Bozkurt, "Benim burada olmamın sebebi başkan olma hevesi ya da mal sevdası değil. Ben buradayım çünkü sizlere hizmet etmek istiyorum. Eğer burada bekar bir genç kalırsa, beni burada parçalasınlar. Gençliğin önemi büyük. Devletten destek alabileceğim kadar alırım, alamazsam kendi paramı kullanırım. Gençlerin bekar kalmasına izin veremem. Genç, yaşlı demeden herkesin evlenmesini sağlayacağım." dedi.
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