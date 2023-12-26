Kadın Sağlığı Hakkında Hangi Kitabı Okumalısın?
Kadın Sağlığı Hakkında Hangi Kitabı Okumalısın?
Verdiğin cevaplara göre bu testin sonunda hangi kadın sağlığı kitabını okuman gerektiğini söylüyoruz.
Hazırsan başlayalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Aşağıdaki ojelerden hangisini bugün sürmeyi tercih ederdin?
2. Jinekolojik sağlığın için düzenli olarak doktor kontrolüne gidiyor musun?
3. Genital bölgeni temizlerken hangi ürünleri kullanıyorsun?
4. Regl sancıların için ideal aktiviten ne?
5. Söyle bakalım, regl öncesi ne kadar duygusal değişim yaşıyorsun?
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6. Adet döngünü nasıl takip ediyorsun?
7. Neredeyse bitiriyoruz! Regl döneminde kullandığın hijyen ürününün tekrar kullanılabilir olması senin için ne kadar önemli? Puanlar mısın?
8. Son olarak, kışın kıyafetlerinde en çok kullanmayı sevdiğin renk ne?
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