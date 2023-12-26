Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kadın Sağlığı Hakkında Hangi Kitabı Okumalısın?

etiket Kadın Sağlığı Hakkında Hangi Kitabı Okumalısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 19:01

Verdiğin cevaplara göre bu testin sonunda hangi kadın sağlığı kitabını okuman gerektiğini söylüyoruz.

Hazırsan başlayalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk sorumuzla başlayalım! Aşağıdaki ojelerden hangisini bugün sürmeyi tercih ederdin?

2. Jinekolojik sağlığın için düzenli olarak doktor kontrolüne gidiyor musun?

3. Genital bölgeni temizlerken hangi ürünleri kullanıyorsun?

4. Regl sancıların için ideal aktiviten ne?

5. Söyle bakalım, regl öncesi ne kadar duygusal değişim yaşıyorsun?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Adet döngünü nasıl takip ediyorsun?

7. Neredeyse bitiriyoruz! Regl döneminde kullandığın hijyen ürününün tekrar kullanılabilir olması senin için ne kadar önemli? Puanlar mısın?

8. Son olarak, kışın kıyafetlerinde en çok kullanmayı sevdiğin renk ne?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Aşağıdaki Mucize

Aşağıdaki Mucize

Vajinayı daha iyi tanımanın zamanı geldi! Kadın anatomisini çevreleyen mitlere ve yanlış anlamalara elveda demeye hazır mısın? 'Aşağıdaki Mucize,' biz kadınlara cinsel sağlığımız hakkında bilinçli seçimler yapma konusunda ilham verecek bir kitap. 30'dan fazla dile çevrilen bu mucizevi eser, bilgelik, bilimsel kararlılık ve mizah dolu bir dille okurları klitoristen doğum kontrolüne, regl döngülerinden rahim ağzı kanserine kadar kadın cinsel organları ve cinsel sağlığı hakkında büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Kadının Bedeni, Kadının Bilgeliği

Kadının Bedeni, Kadının Bilgeliği

“Bedenine, zihnine ve ruhuna ilgisi olan her kadın için bir başyapıt.” Kadının Bedeni, Kadının Bilgeliği, uluslararası çok satılan kitaplar listesinde zirvesinde yer alarak kadın sağlığına dair en gerçek ve kapsamlı kaynaklardan biri olma özelliğini sürdürüyor. Dünyaca tanınan ve büyük bir takipçi kitlesine sahip olan kadın sağlığı uzmanı Dr. Christiane Northrup, kitabında bedenimizdeki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için güncel gelişmeleri ve ilerlemeleri anlamlı bir şekilde paylaşıyor. Bu başyapıt, kadınların sağlıklı, bilinçli ve anlam dolu bir yaşam sürmeleri için kapsamlı bir rehber sunuyor.

Kolay Uygulanabilir İpuçları ile Güzellik Sırları

Kolay Uygulanabilir İpuçları ile Güzellik Sırları

Bu kitap, içerdiği güzellik sırları ve kolay uygulanabilen uzman önerileriyle her güzellik tutkunu kadının ilgisini çekecek nitelikte. Cilt bakımından makyaja, güzellikle ilgili detaylı tariflere kadar birçok konuda pratik bilgiler sunuyor. Mevsim değişikliklerinde cildinize özel olarak uygulayacağınız bakım, seyahatteyken acil durumlar için yanınızda mutlaka bulundurmanız gereken malzemeler, doğal güzellik için bitkisel çözümler, mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz bitkisel karışımlar, kozmetik sanayinde yaygın olarak kullanılan bitkiler hakkında ayrıntılı bilgiler... Bunlar ve daha binlerce pratik bilgi ve ipucu güzellik sırları'nda!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın