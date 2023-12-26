Kadın Hastalıkları Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Kadın Hastalıkları Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Oldukça önemli bir konu olan kadın hastalıkları konusunda ne kadar bilgi sahibisin testi çöz, bilgini söyleyelim!
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1. HPV (Human Papillomavirus), hangi kanser türü ile bağlantılıdır?
2. Meme kanseri belirtileri arasında hangisi erken bir uyarıcı olabilir?
3. Kadınlar, meme kanserini erken tespit etmek için ne sıklıkla kendi meme muayenelerini yapmalıdır?
4. Ovülasyon dönemi nedir?
5. Pelvik inflamatuar hastalıkları genellikle hangi üreme organlarını etkileyen bir enfeksiyondur?
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6. Vajinal mantar enfeksiyonları genellikle hangi semptomlarla ortaya çıkar?
7. Menopoz belirtileri arasında hangisi yaygındır?
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