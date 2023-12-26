Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kadın Hastalıkları Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Kadın Hastalıkları Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 20:01

Oldukça önemli bir konu olan kadın hastalıkları konusunda ne kadar bilgi sahibisin testi çöz, bilgini söyleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. HPV (Human Papillomavirus), hangi kanser türü ile bağlantılıdır?

2. Meme kanseri belirtileri arasında hangisi erken bir uyarıcı olabilir?

3. Kadınlar, meme kanserini erken tespit etmek için ne sıklıkla kendi meme muayenelerini yapmalıdır?

4. Ovülasyon dönemi nedir?

5. Pelvik inflamatuar hastalıkları genellikle hangi üreme organlarını etkileyen bir enfeksiyondur?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Vajinal mantar enfeksiyonları genellikle hangi semptomlarla ortaya çıkar?

7. Menopoz belirtileri arasında hangisi yaygındır?

7. Menopoz belirtileri arasında hangisi yaygındır?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

8. Hiçbir şikayetiniz olmasa bile jinekolojik muayeneye ne kadar sıklıkla gidilmelidir?

Maalesef pek hakim değilsin!

Genel bilgileri biliyorsun ama kadın sağlığına ve kadın hastalıklarına çok da hakim değilsin. Bazı önemli noktaları kaçırabiliyorsun. Bunun için araştırma yaparak hem kendi sağlığını koruyabilir hem de gerekli önlemleri alabilirsin çünkü kadın hastalıkları oldukça önemli ve ciddi bir konudur. Bu konuda biraz daha araştırma yaparak hem bedenini korumanı hem de daha fazlasını öğrenmeni tavsiye ederiz.

Fena değilsin!

Kabul edelim kadın hastalıkları konusunda her şeyi bilmiyorsun ama yine de hatrı sayılır biçimde bazı noktaları biliyorsun. Hem kendin, hem çevren hem de vücudun için kadın hastalıklarını detaylıca araştırman sana çok şey katacaktır. Aynı zamanda belirtileri de daha önceden fark etmene olanak sağlayabilir. Bu konuları araştırıp gerekli önlemleri alırsan bilgini daha da artırabilirsin!

Bu konuda bilmediğin şey yok!

Kadın hastalıkları konusunda neredeyse çoğu şeyi biliyorsun. Bu konuda gerçekten bilinçli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki arada bilmediklerin de oluyor ama genel hatlarıyla da konuma oldukça hakimsin. Erken teşhisin önemini biliyor, belirtileri takip edebiliyorsun. Kadın hastalıklarını hafife almıyor ve normal şekilde kontrollerini sağlıyorsun. Tebrik ederiz!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mr Tg

7 fena değil