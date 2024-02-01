KADES Uygulamasından Yardım İstedi, Gelen Polisi Silahıyla Vurdu! Sosyal Medyada Paylaştı

Polis memuru S.A.'yı vurduktan sonra evine giren B.K.'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım ortaya çıktı. B.K. yaptığı paylaşımda, polis memurunun kendisine saldırdığını ve bu nedenle vurduğunu itiraf ettiği sözleri yer aldı. Ayrıca, B.K.'nın paylaşımlarında emniyete götürülerken polis memurlarını çektiği ve emniyette ifade verirken de kaydettiği görüntülerü yayımladığı görüldü. B.K., açıklamalarında bir süredir antidepresan ilaçları kullandığını da yazdı.