Jenna Ortega'nın Netflix'in Popüler Dizisindeki Rolünden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!
Jenna Ortega'nın Netflix'in Popüler Dizisindeki Rolünden Ayrıldığı Ortaya Çıktı!
Jurassic World: Chaos Theory'den yayınlanan bir fragman Wednesday yıldızı Jenna Ortega'nın dizinin oyuncu kadrosundan ayrıldığını ortaya çıkardı. Detaylar içerikte!
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Jurassic Park hayranlarının heyecanla beklediği Jurassic World: Kretase Kampı'nın (Jurassic World: Camp Cretaceous) animasyon devam dizisi Jurassic World: Chaos Theory'nin yayınlanmasına sayılı günler kaldı.
2020'den 2022'ye kadar 5 sezon süren dizinin devamı olan yapımın oyuncu kadrosunda Paul-Mikél Williams, Darren Barnet ve Sean Giambrone yer alıyor.
Animasyon dizisi, genç bir paleontolog olan Darius Bowman'ın, Kaliforniya'nın vahşi doğasında yaşayan dinozorları keşfetmesini konu alıyor.
Wednesday yıldızı Jenna Ortega, orijinal dizide Brooklynn karakterini seslendirmişti. Ancak dizinin hayranları Jurassic World: Chaos Theory'nin fragmanında Ortega'nın olmadığını fark edince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
Independent Türkçe'nin haberine göre Jenna Ortega'nın karakteri fragmanın ilk 10 saniyesinde öldürülmüş olarak gözüküyor. Böylece Ortega'nın Brooklynn karakteri için geri dönmeyeceği iddiaları doğrulanmış oldu.
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Twitter'daki kullanıcılar Ortega'nın yapımda olmamasına büyük tepki gösterdi. Kimileri bunu çılgınca ve sarsıcı bulurken kimileri de Brooklynn'in öldüğünü ve karakterin sezonun son bölümlerinde diziye geri döneceğini umduğunu dile getirdi.
Bazı kullanıcılar ise Wednesday yıldızının bu dizide rol almayışını son zamanlarda birçok popüler yapımda rol alarak ünlenmesine ve artık oyunculuk takviminin doluşuna bağladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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