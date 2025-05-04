Jason Statham Kimdir, Kaç Yaşında? Jason Statham Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilen Bilgiler
Aksiyon filmlerinin aranan yüzü Jason Statham, dublör kullanmadan gerçekleştirdiği sahnelerle Hollywood’un en dikkat çeken isimlerinden biri. The Transporter, Crank, Snatch ve The Expendables gibi filmlerle akıllara kazınan ünlü oyuncu, yalnızca sinema kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Statham hakkında “Kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?” gibi birçok soru sıkça soruluyor.
İşte aksiyon dünyasının en sert ama bir o kadar da merak edilen yüzü hakkında tüm detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jason Statham Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jason Statham Kariyer Başlangıcı
Jason Statham Özel Hayatı
Jason Statham Yer Aldığı Filmler
Jason Statham Güncel Projeleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jason Statham Ödülleri ve Adaylıkları
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın