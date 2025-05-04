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Jason Statham Kimdir, Kaç Yaşında? Jason Statham Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilen Bilgiler

Jason Statham Kimdir, Kaç Yaşında? Jason Statham Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilen Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.05.2025 - 13:28

Aksiyon filmlerinin aranan yüzü Jason Statham, dublör kullanmadan gerçekleştirdiği sahnelerle Hollywood’un en dikkat çeken isimlerinden biri. The Transporter, Crank, Snatch ve The Expendables gibi filmlerle akıllara kazınan ünlü oyuncu, yalnızca sinema kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Statham hakkında “Kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?” gibi birçok soru sıkça soruluyor. 

İşte aksiyon dünyasının en sert ama bir o kadar da merak edilen yüzü hakkında tüm detaylar…

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Jason Statham Kimdir?

Jason Statham Kimdir?

Jason Statham, 26 Temmuz 1967 tarihinde İngiltere’de dünyaya geldi. Gençlik yıllarında futbol, dalış ve sokak satıcılığı gibi çok farklı alanlarda deneyim kazandı.

 Fransız giyim markası French Connection için modellik yaparken yönetmen Guy Ritchie tarafından keşfedildi. Ritchie’nin 1998 yapımı “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” filmiyle oyunculuğa adım attı. Bu film, Statham’ın Hollywood kariyerinin başlangıç noktası oldu.

Jason Statham Kaç Yaşında?

26 Temmuz 1967 doğumlu olan Jason Statham, 2025 yılı itibarıyla 57 yaşında.

Jason Statham Nereli?

Jason Statham, İngiltere’nin Derbyshire bölgesindeki Shirebrook kasabasında doğdu. İngiliz vatandaşıdır.

Jason Statham Kariyer Başlangıcı

Jason Statham Kariyer Başlangıcı

Kariyerine sporcu kimliğiyle başlayan Statham, 12 yıl boyunca Britanya Ulusal Dalış Takımı’nda yer aldı. Ardından modelliğe geçiş yaptı. French Connection markasıyla başlayan modellik serüveni, onu yönetmen Guy Ritchie ile tanıştırdı. 

“Lock, Stock and Two Smoking Barrels” filmindeki performansıyla dikkat çekti ve ardından “Snatch” ile yıldızı parladı. Oyunculuk kariyerine ilk adımı atan Statham, aksiyon türünde hızla yükseldi.

Jason Statham Özel Hayatı

Jason Statham Özel Hayatı

Jason Statham, 2010 yılından bu yana dünyaca ünlü model Rosie Huntington-Whiteley ile birlikte. Çift, 2016 yılında nişanlandı. İlişkilerinden Jack Oscar (2017 doğumlu) ve Isabella James (2022 doğumlu) adında iki çocukları bulunuyor. Aile, Beverly Hills, California’da yaşıyor.

Jason Statham Yer Aldığı Filmler

Jason Statham Yer Aldığı Filmler

Statham, aksiyon sinemasının en üretken isimlerinden biri. İşte rol aldığı öne çıkan bazı filmler:

  • Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998)

  • Snatch (2000)

  • The Transporter serisi (2002, 2005, 2008)

  • Crank (2006)

  • The Italian Job (2003)

  • The Mechanic (2011)

  • Safe (2012)

  • Homefront (2013)

  • The Expendables serisi (2010, 2012, 2014)

  • Fast & Furious 7, 8, 9 (2015–2021)

  • Mechanic: Resurrection (2016)

  • Spy (2015)

  • Wrath of Man (2021)

Jason Statham Güncel Projeleri

Jason Statham Güncel Projeleri

Jason Statham, 2025 ve sonrasında da aksiyon sinemasındaki varlığını sürdürmeye devam ediyor. İşte güncel projelerinden bazıları:

  • A Working Man

  • Mutiny 

  • The Beekeeper 2 

Aksiyon kariyerini sürdüren oyuncunun önümüzdeki dönemde birkaç yapımda daha rol alması bekleniyor.

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Jason Statham Ödülleri ve Adaylıkları

Jason Statham Ödülleri ve Adaylıkları

Jason Statham, aksiyon sinemasındaki performanslarıyla çeşitli ödül organizasyonlarında aday gösterilmiş ve bazı ödüller kazanmıştır. İşte öne çıkan bazı ödül ve adaylıkları:

  • Women Film Critics Circle Awards (2006): Crank filmindeki performansıyla “En Ofansif Erkek Karakter” ödülünü kazandı.

  • Teen Choice Awards (2008): The Bank Job filmindeki performansıyla “Choice Movie Rumble” kategorisinde aday gösterildi.

  • Teen Choice Awards (2015): Furious 7 filmindeki “Deckard Shaw” rolüyle “Choice Movie: Villain” kategorisinde adaylık elde etti.

  • Critics’ Choice Awards (2016): Spy filmindeki “Rick Ford” karakteriyle “En İyi Komedi Erkek Oyuncu” kategorisinde aday gösterildi.

  • Alliance of Women Film Journalists (2017): Mechanic: Resurrection filmindeki performansıyla “Başrol Erkek Oyuncu ile Aşk İlgisi Arasındaki En Belirgin Yaş Farkı” kategorisinde adaylık aldı.

  • National Film and Television Awards (2019): “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde aday gösterildi.

  • National Film Awards (2020): “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde adaylık elde etti.

  • Razzie Awards (2024): Meg 2: The Trench filmindeki performansıyla “En Kötü Erkek Oyuncu” kategorisinde aday gösterildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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