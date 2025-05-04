Jason Statham Kimdir, Kaç Yaşında? Jason Statham Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilen Bilgiler

Aksiyon filmlerinin aranan yüzü Jason Statham, dublör kullanmadan gerçekleştirdiği sahnelerle Hollywood’un en dikkat çeken isimlerinden biri. The Transporter, Crank, Snatch ve The Expendables gibi filmlerle akıllara kazınan ünlü oyuncu, yalnızca sinema kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Statham hakkında “Kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?” gibi birçok soru sıkça soruluyor.

İşte aksiyon dünyasının en sert ama bir o kadar da merak edilen yüzü hakkında tüm detaylar…