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Japon ve Kore Sinemasında 2020’den Sonra Çıkan İzlemeniz Gereken 12 Yapım

etiket Japon ve Kore Sinemasında 2020’den Sonra Çıkan İzlemeniz Gereken 12 Yapım

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
18.06.2024 - 11:16

Son yıllarda Kore ve Japon sinemasında bir artış görünüyor. Parazit filminin Oscar almasından sonra da Kore ve Japon sineması birçok kitleye ulaştı. 2020 yılından itibaren Kore ve Japon sinemasında izlenmesi gereken filmler neler birlikte bakalım mı?

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1. Kötülük Diye Bir Şey Yok

1. Kötülük Diye Bir Şey Yok

Takumi ve kızı Hana'nın hikayesinin anlatıldığı Kötülük Diye Bir Şey Yok filmi 2023 yılında çıkmış. Mizubiki Köyü'nde yaşayan Takumi ve Hana mütevazi bir hayat sürüyorlar. Ama huzurları yeni bir inşaat ile bozuluyor. Köye glamping alanı inşa edileceği öğreniliyor ve bunun yerel su kaynakları üzerinde olumsuz bir etkisi olacağı anlaşılıyor. Bu durum köyde yaşayan Takumi'yi de derinden etkiliyor.

2. Mükemmel Günler

2. Mükemmel Günler

Cannes'da En İyi Erkek Oyuncu ödülü alan Mükemmel Günler filmi, umumi tuvaletleri temizlemekle görevli Hirayama'yı anlatıyor. Bu işe kendini adıyan Hirayama, yaptığı bu işi sanat olarak görüyor. Ama beklenmedik bir dizi karşılaşma sonucunda geçmişe gidiyor.

3. Drive My Car

3. Drive My Car

Drive My Car'da kendisine tahsis edilen şoförle beklenmeyen bir yolculuğa çıkan bir adamı izliyoruz. Oyuncu ve yönetmen Yusuke Kafuku, eşiyle birlikte mutlu bir hayat yaşarken eşini kaybediyor. Bunun üzerine mutluluğu yarım kalıyor. 2 yıl geçtikten sonra tiyatro festivalinde yönetmenlik görevini üstleniyor ve Hiroşima'ya gidiyor. Burada ona tahsis edilen 20 yaşındaki Misaki adlı kadın şoförle birlikte yolculuğa çıkıyorlar.

4. Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı

4. Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı

Küresel bir operasyon için dünyanın her yanından mühendisler ve polisler Hachijo-jima adasının yakınlarına geliyor. Bu sırada Dedektif Çocuklar ile adayı ziyaret eden Conan, burada bir Europol çalışanının öldürüldüğü haberini alıyor. Bunun üzerine gizlice Pasifik şamandırasına giren Conan, kadın mühendisin kaçırıldığını öğreniyor ve macera başlıyor.

5. Çocuk ve Balıkçıl

5. Çocuk ve Balıkçıl

Ergenlik döneminde olan bir gencin hikayesini konu eden film, Hayao Miyazaki'nin filmi. 2. Dünya Savaşı sırasında geçen film, Mahito'nun annesini kaybetmesi sonrasında babasının yanına taşınmasını anlatıyor. Yeni hayatına alışmaya çalışan Mahito, oynamak için terk edilmiş bir kuleye gidiyor. Bu kulede balıkçıl kuşuyla karşılaşıyor.

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6. See Hear Love

6. See Hear Love

Romantik kategorisinde olan filmde manga sanatçısı Shinji Izumoto, bir film anlaşması yapıyor. Ama bu onun için pek iyi olmuyor. Film anlaşmasından sonra kör olan sanatçının manga dizisi iptal ediliyor ve sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Büyükannesine bile bakamayacak duruma gelen Shinji, intihar ederken sağır hayranı tarafından kurtarılıyor. Ve sonrasında bu ikilinin birlikte yaşadıklarını izliyoruz.

7. 20th Century Girl

7. 20th Century Girl

1999 yılında geçen filmde ana karakterimiz 17 yaşındaki Bo-ra. Ergenlik çağındaki Bo-ra için arkadaşlık, her şeyden önce geliyor. Bo-ra'nın arkadaşı Yeon-doo kalp ameliyatı için yurt dışına gidiyor ve bu süreçte arkadaşının ilk aşkına göz kulak olma görevi ona kalıyor. Arkadaşı uzaktayken onun ilk aşkının yaptığı her şeyi anlatacağına söz veriyor ve hikaye böyle başlıyor.

8. Kilitsiz

8. Kilitsiz

Sıradan bir çalışan olan kadının telefonunun kaybı sonrasında hayatı alt üst oluyor. İçinde tüm bilgileri yer alan akıllı telefonunu kaybeden kadının hayatı cep telefonunu bulan kişinin onu takip etmesiyle karmaşık bir hal alıyor. Bu kişi tehlikeli biri ve kadının hayatını tehlikeye atıyor. Çok satan bir romandan uyarlanan film, sürükleyici bir gerilim.

9. Seul'a Dönüş

9. Seul'a Dönüş

25 yaşındaki Freddie ani bir şekilde doğduğu şehre dönmeye karar veriyor. Seul'a Dönüş filmi, Fransa'da evlatlık alınıp yetiştirilen Freddie'nin dramını müzikler eşliğinde bize izletiyor. Seul yolculuğunda biyolojik anne ve babasını da bulmaya çalışan Freddie için Seul seyahati, uzun bir yolculuk oluyor.

10. JUNG_E

10. JUNG_E

Kıyamet sonrası filmlerden biri olan JUNG_E, bilim kurgu türünde. 22. yüzyılda geçen filmde kıyamet sonrası bir dünya görüyoruz. Yapay zeka laboratuvarındaki bir araştırmacı böyle bir dünyada asker annesinin beynini klonlamaya çalışıyor. Bunu yaparken amacı ise iç savaşı bitirmek.

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11. The Devil's Deal

11. The Devil's Deal

Suç ve gerilim türündeki film 1992 yılında geçiyor. Busan'da geçen hikayede 3 karakterimiz var. Bunlardan biri Ulusal Meclis için aday olan Hae-woong, diğeri politikada gizli güç Sun-tae ve sonuncusu ise gizli belgelere sahip olan Pil-do. Bu üç karakterin etrafında şekillenen olaylar filmde anlatılıyor.

12. Kaçakçılar

12. Kaçakçılar

1970'lerde geçen filmde geçimlerini deniz mahsülü toplayarak geçinen Chun-ja, Jin-sook ve Jangdori'yi görüyoruz. Küçük bir kasaba olan Guncheon'da yaşayan üçlüden Jin-sook ve Jangdori kardeş. Bu grubun kasabalarına fabrika inşa edilmeye başlayınca işleri sekteye uğruyor. Bu yüzden denizde kaçakçılık yapmaya başlıyorlar. Bu kaçakçılık işleri sonucuna kasabanın huzuru bozuluyor.

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