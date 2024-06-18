Japon ve Kore Sinemasında 2020’den Sonra Çıkan İzlemeniz Gereken 12 Yapım
Japon ve Kore Sinemasında 2020’den Sonra Çıkan İzlemeniz Gereken 12 Yapım
Son yıllarda Kore ve Japon sinemasında bir artış görünüyor. Parazit filminin Oscar almasından sonra da Kore ve Japon sineması birçok kitleye ulaştı. 2020 yılından itibaren Kore ve Japon sinemasında izlenmesi gereken filmler neler birlikte bakalım mı?
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1. Kötülük Diye Bir Şey Yok
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2. Mükemmel Günler
3. Drive My Car
4. Dedektif Conan: Siyah Demir Denizaltı
5. Çocuk ve Balıkçıl
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6. See Hear Love
7. 20th Century Girl
8. Kilitsiz
9. Seul'a Dönüş
10. JUNG_E
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