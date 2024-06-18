Japon ve Kore Sinemasında 2020’den Sonra Çıkan İzlemeniz Gereken 12 Yapım

Romantik kategorisinde olan filmde manga sanatçısı Shinji Izumoto, bir film anlaşması yapıyor. Ama bu onun için pek iyi olmuyor. Film anlaşmasından sonra kör olan sanatçının manga dizisi iptal ediliyor ve sıkıntılar yaşamaya başlıyor. Büyükannesine bile bakamayacak duruma gelen Shinji, intihar ederken sağır hayranı tarafından kurtarılıyor. Ve sonrasında bu ikilinin birlikte yaşadıklarını izliyoruz.