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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde İntihar: Başkanın Özel Koruması Hayatına Son Verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde İntihar: Başkanın Özel Koruması Hayatına Son Verdi

İzmir
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.07.2024 - 10:15

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay’ın uzun zamandır yakın korumalığını yapan Haydar İnanır’ın intihar ettiği öğrenildi.

KAYNAK: İz Gazete

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan bu yana koruması olan Haydar İnanır, dün gece saatlerinde silahla intihar etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan bu yana koruması olan Haydar İnanır, dün gece saatlerinde silahla intihar etti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Cemil Tugay, İnanır’ı Karşıyaka Belediyesi'nden Büyükşehir'e transfer etmişti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Cemil Tugay, İnanır’ı Karşıyaka Belediyesi'nden Büyükşehir'e transfer etmişti.

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