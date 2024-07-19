İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde İntihar: Başkanın Özel Koruması Hayatına Son Verdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde İntihar: Başkanın Özel Koruması Hayatına Son Verdi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı'ndan bu yana koruması olan Haydar İnanır, dün gece saatlerinde silahla intihar etti.
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31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık koltuğuna oturan Cemil Tugay, İnanır’ı Karşıyaka Belediyesi'nden Büyükşehir'e transfer etmişti.
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