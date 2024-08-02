İzlerken Bir Yandan da Düşünmek İsteyenlere: Beyninizi Yakacak 10 Psikolojik Gerilim Filmi

IMDb: 8.8

Kült olan ve herkesin adını illa duyduğu bir film ile başlamak istedik. David Fincher tarafından yönetilen bu film bir devrim niteliğindedir. Hayattan bıkmış, bunalmış bir adam ile gizemli bir adamın karşılaşması ile başlayan gerilim dolu bir hikayeyi ele alıyor. Beraber bir kulüp kuruyorlar ve bir süre sonra işler çığırından çıkıyor. Sonu dönemine göre oldukça çarpıcı bir şekilde bitiyor.