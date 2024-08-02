İzlerken Bir Yandan da Düşünmek İsteyenlere: Beyninizi Yakacak 10 Psikolojik Gerilim Filmi
İzlerken Bir Yandan da Düşünmek İsteyenlere: Beyninizi Yakacak 10 Psikolojik Gerilim Filmi
Film yapmak, oluşturmak ve yazmak bir sanat eseri ortaya koymaktır. Sanat eserleri incelenirken duyguların açığa çıkmasını ya da yeni duyguların keşfedilmesini sağlar. Tam olarak filmlerin yaptığı da budur. Bu içerikte ele aldığımız filmler gerilimi hissettirecek, psikolojik olarak bizi zorlayacak ve düşünmemizi sağlayacak... Gelin beraber film listesine göz atalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Fight Club
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Se7en
3. Memento
4. The Sixth Sense
5. Shutter Island
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın