İyilikten Yine Maraz Doğdu! Kadın Yolcunun Kaçtığı Kişi Tarafından Darp Edildi

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın yolcuyu taksisine alan şoför Kaya Özer (23), kadın yolcunun kaçtığı erkek tarafından darp edildi. Kadının kaçmak için araca bindiğini ve daha sonra fikir değiştirerek 100 metre sonra inmek istediğini söyleyen Özer, darp eden kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.