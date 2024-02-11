İyilikten Yine Maraz Doğdu! Kadın Yolcunun Kaçtığı Kişi Tarafından Darp Edildi
İyilikten Yine Maraz Doğdu! Kadın Yolcunun Kaçtığı Kişi Tarafından Darp Edildi
İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın yolcuyu taksisine alan şoför Kaya Özer (23), kadın yolcunun kaçtığı erkek tarafından darp edildi. Kadının kaçmak için araca bindiğini ve daha sonra fikir değiştirerek 100 metre sonra inmek istediğini söyleyen Özer, darp eden kişiden şikayetçi olduğunu söyledi.
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Olay, 10 Şubat'ta İzmir'in Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yıldır taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen Kaya Özer, aracına aldığı kadının arkasından koşan bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.
Kadının araca bindikten 100 metre sonra inmek istediğini söyleyen Özer, "Arkadan bir kişinin küfürler, hakaretler ederek koşarak yaklaştığını söyledim. Ancak kadın buna rağmen 'Olsun sen dur' dedi." ifadelerini kullandı.
Yumruk ve tekme darbeleriyle yaralanan Özer'in darp görüntüleri kameralara yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşanan olayla ilgili DHA'ya konuşan Özer, '"Gültepe taraflarında yolcularımı bıraktım. Dönerken bir kadın el kaldırdı. Aracıma aldım, kadın panik halindeydi. 'Beni buradan uzaklaştır, kaçır' dedi. Ben de aynı şekilde gaza basıp, oradan uzaklaştım. Ancak 100 metre kadar ilerledikten sonra kadın tekrardan durmamı istedi. 'Arkadan bir kişinin küfürler, hakaretler ederek koşarak yaklaştığını söyledim. Ancak kadın buna rağmen 'Olsun sen dur' dedi. Kadınla konuşurken, koşarak gelen kişi bir anda şoför kapısını açıp, bana saldırmaya başladı. Beni darbetti. Yüzümü yumruklayıp, tekmeler attı. Omzuma çok sayıda darbe aldım. Gözü dönmüş şekilde saldırdı. Kendimi korumaya çalıştım. Beni araçtan çıkarmaya çalıştı. O sırada kadın hiç karışmayıp, arka koltuktaki poşetlerini almaya çalıştı. O sırada başka bir taksiden biri indi. O da herhalde onun arkadaşıydı. O da bana küfürler, tehditler etti. 'Git buradan' diyerek uzaklaşmamı istedi. Onun da biraz araya girmesiyle, fırsattan istifade edip, aracıma binip, uzaklaştım. Bana saldıran kişiden şikayetçiyim" dedi.
Polisin şüphelinin kimliğini tespit ettiğini söyleyen Özer, "Yakalanması için çalışmalar sürüyor. 10 gün önce bir taksici ağabeyimiz gasbedilip, hayatını kaybetti. Onun acısı içerisindeyiz. Onun üzüntüsü hala hepimizin derinden üzerken böyle bir olayın tekrardan başımıza gelmesi gerçekten bizi çok üzüyor. Bizler taksici olarak ekmeğimizin peşinde olan insanlarız. Hepimizin ailesi var, hepimizin sevenleri var. Taksici şiddeti son bulsun" diye konuştu.
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