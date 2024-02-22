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İYİ Parti Adayına İlginç Talep: “Bana Birini Ayarla”

İYİ Parti Adayına İlginç Talep: “Bana Birini Ayarla”

İyi Parti Ordu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.02.2024 - 18:47

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, seçim çalışmaları sırasından ilginç bir istekle karşı karşıya kaldı. Bir vatandaş, Yılmaz’dan kendisine uygun bir eş bulmasını istedi. Başkan adayı ise “Ben nereden bulayım!” diye cevap verdi.

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31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde adaylar da seçim çalışmalarına hız verdi.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde adaylar da seçim çalışmalarına hız verdi.

İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdi Enver Yılmaz, seçim çalışmaları sırasında ilginç bir istekle karşılaştı.

İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdi Enver Yılmaz, seçim çalışmaları sırasında ilginç bir istekle karşılaştı.

5 yıldır yalnız olduğunu söyleyen bir vatandaş, Yılmaz’dan kendisine uygun bir eş bulmasını istedi. Enver Yılmaz ise talep karşısında şaşırdı ve “nereden bulayım ben!” dedi.

5 yıldır yalnız olduğunu söyleyen bir vatandaş, Yılmaz’dan kendisine uygun bir eş bulmasını istedi. Enver Yılmaz ise talep karşısında şaşırdı ve “nereden bulayım ben!” dedi.

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İYİ Partili adayın karşılaştığı ilginç talep sosyal medyada da gündem oldu 👇

İYİ Partili adayın karşılaştığı ilginç talep sosyal medyada da gündem oldu 👇
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seremonix

Azgın teke sahalarda :D

garibann

dayı belediye nikahı kıyıyor...eş bulma birimi yok :))))))

Erol Kayar

Fotoyu gördüğümüz an hepimiz karı istemiştir dedik, ekonomi politakalarını soracak hali yok