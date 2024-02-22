İYİ Parti Adayına İlginç Talep: “Bana Birini Ayarla”
İYİ Parti Adayına İlginç Talep: “Bana Birini Ayarla”
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31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde adaylar da seçim çalışmalarına hız verdi.
İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdi Enver Yılmaz, seçim çalışmaları sırasında ilginç bir istekle karşılaştı.
5 yıldır yalnız olduğunu söyleyen bir vatandaş, Yılmaz’dan kendisine uygun bir eş bulmasını istedi. Enver Yılmaz ise talep karşısında şaşırdı ve “nereden bulayım ben!” dedi.
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İYİ Partili adayın karşılaştığı ilginç talep sosyal medyada da gündem oldu 👇
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Azgın teke sahalarda :D
dayı belediye nikahı kıyıyor...eş bulma birimi yok :))))))
Fotoyu gördüğümüz an hepimiz karı istemiştir dedik, ekonomi politakalarını soracak hali yok