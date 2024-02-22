İYİ Parti Adayına İlginç Talep: “Bana Birini Ayarla”

İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, seçim çalışmaları sırasından ilginç bir istekle karşı karşıya kaldı. Bir vatandaş, Yılmaz’dan kendisine uygun bir eş bulmasını istedi. Başkan adayı ise “Ben nereden bulayım!” diye cevap verdi.