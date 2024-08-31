İyi Günde, Kötü Günde: Partnerine Destek Olma Konusunda Ne Kadar İyisin?
İyi Günde, Kötü Günde: Partnerine Destek Olma Konusunda Ne Kadar İyisin?
Bu test, partnerinizin hayatında ne kadar destek olduğunuzu değerlendirmenize yardımcı olacak. İyi ve kötü günlerde, onların yanında olma konusundaki tutumunuzu ölçecek.
Dıtdırırıııııım! Hazırsan başlayalım! 😉🎈
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki güzel bir soruyla giriş yapalım; partnerinin zor bir gününde ona nasıl davranırsın?
3. Partnerin seninle özel bir sıkıntısını paylaştığında ne yapıyorsun?
4. Diyelim ki partnerin işinde bir terfi aldı, ne yaparsın?
5. Peki herhangi bir konuda özgüven eksikliği yaşadığını hissedersiniz ne yaparsınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın