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İyi Günde, Kötü Günde: Partnerine Destek Olma Konusunda Ne Kadar İyisin?

etiket İyi Günde, Kötü Günde: Partnerine Destek Olma Konusunda Ne Kadar İyisin?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
31.08.2024 - 22:01

Bu test, partnerinizin hayatında ne kadar destek olduğunuzu değerlendirmenize yardımcı olacak. İyi ve kötü günlerde, onların yanında olma konusundaki tutumunuzu ölçecek.

Dıtdırırıııııım! Hazırsan başlayalım! 😉🎈

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1. Önce cinsiyetini öğrenelim mi?

2. Peki güzel bir soruyla giriş yapalım; partnerinin zor bir gününde ona nasıl davranırsın?

3. Partnerin seninle özel bir sıkıntısını paylaştığında ne yapıyorsun?

4. Diyelim ki partnerin işinde bir terfi aldı, ne yaparsın?

5. Peki herhangi bir konuda özgüven eksikliği yaşadığını hissedersiniz ne yaparsınız?

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6. Birlikteyken stresli bir durumla karşı karşıya kalınca ne yaparsın?

7. Partnerin sorunlarını ilk seninle mi konuşur peki?

8. Peki son olarak onu seviyor musun?

Sen partnerine destek olma konusunda bayağı iyisin!

Sen, partnerine her zaman destek olmayı başaran eşsiz bir destekçisin. İyi günde, kötü günde yanlarında olmak senin için önemli. Onların sıkıntılarına, sevinçlerine ve endişelerine karşılık gösterdiğin bu özverili tutum, ilişkinizi güçlendiriyor.

Sen partnerine destek olma konusunda bayağı kötüsün!

Sanıyoruz ki hayatta en çok kendine değer veriyorsun. Ama bu ölçüyü o kadar kötü kurmuşsun ki adeta kendini önemserken geri kalan herkesi unutmuşsun... Bu durum seni kötü karakterli biri asla yapmaz, bizi sakın yanlış anlama. Sadece daha da dikkatli olman gerekir. Çünkü kendini fazlaca severken çevrendekileri bir miktar kırmışsın. Çevrene daha iyi destek olabilirsin aslında. Sadece biraz daha yoğun bir çaba harcaman gerek. Emin ol başarabilirsin.

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