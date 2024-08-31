İyi Günde, Kötü Günde: Partnerine Destek Olma Konusunda Ne Kadar İyisin?

Sanıyoruz ki hayatta en çok kendine değer veriyorsun. Ama bu ölçüyü o kadar kötü kurmuşsun ki adeta kendini önemserken geri kalan herkesi unutmuşsun... Bu durum seni kötü karakterli biri asla yapmaz, bizi sakın yanlış anlama. Sadece daha da dikkatli olman gerekir. Çünkü kendini fazlaca severken çevrendekileri bir miktar kırmışsın. Çevrene daha iyi destek olabilirsin aslında. Sadece biraz daha yoğun bir çaba harcaman gerek. Emin ol başarabilirsin.