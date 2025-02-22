İyi Bir Kariyer İçin Dikkat Etmen Gereken 13 Şey

Başarılı olmak için gece gündüz çalışman gerektiği söylenir ama bu doğru değil. Dinlenmeden çalışmak, bir süre sonra hem fiziksel hem de zihinsel olarak seni yorar. Ara ver, kendine zaman ayır ve hatta bazen işten tamamen uzaklaş. Daha zinde bir zihinle geri döndüğünde her şey daha kolay olacak.