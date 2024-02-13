İthalat Vergisi Sıfırlandı: Yeşil Mercimek Ucuzlayacak, Gümrükte Takılmayacak!

Açıklamada, ticaret verileri, üretim ve piyasaya arz koşullarıyla fiyat hareketlerinin dikkate alındığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'yla istişareyle temel gıda ürünlerinden yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesi için gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlanmasına karar verildiği belirtildi.