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İthalat Vergisi Sıfırlandı: Yeşil Mercimek Ucuzlayacak, Gümrükte Takılmayacak!

İthalat Vergisi Sıfırlandı: Yeşil Mercimek Ucuzlayacak, Gümrükte Takılmayacak!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
13.02.2024 - 12:47

Yeşil mercimeğin gümrük vergisinin sıfırlanması ilgi çekerken, Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Resmi Gazete'de 13 Şubat 2024 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

Resmi Gazete'de 13 Şubat 2024 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.

30 Haziran 2024’e kadar geçerli olacak kararda, ihracatı kayda bağlı mallar listesinde olan yeşil mercimek ihracatıysa kısıtlandı.

30 Haziran 2024’e kadar geçerli olacak kararda, ihracatı kayda bağlı mallar listesinde olan yeşil mercimek ihracatıysa kısıtlandı.

Bakanlıktan bu konuda yapılan açıklamada, 'Uygulama, yerli üretimin korunması da göz önünde bulundurularak, çiftçimizin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde ülkemizdeki hasat dönemi dikkate alınarak belirlenmiştir.' denildi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yurt içi arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için ilgili kurumlarla ürün bazlı değerlendirmeler yapılarak ihtiyaç olması halinde hızlı şekilde gerekli tedbirlerin alındığı da vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yurt içi arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için ilgili kurumlarla ürün bazlı değerlendirmeler yapılarak ihtiyaç olması halinde hızlı şekilde gerekli tedbirlerin alındığı da vurgulandı.

Açıklamada, ticaret verileri, üretim ve piyasaya arz koşullarıyla fiyat hareketlerinin dikkate alındığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'yla istişareyle temel gıda ürünlerinden yeşil mercimekte tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesi için gümrük vergisinin geçici olarak sıfırlanmasına karar verildiği belirtildi.

Sosyal medyada da yeşil mercimekte verilen karar ilgi çekti.

Sosyal medyada da yeşil mercimekte verilen karar ilgi çekti.
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