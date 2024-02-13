İthalat Vergisi Sıfırlandı: Yeşil Mercimek Ucuzlayacak, Gümrükte Takılmayacak!
İthalat Vergisi Sıfırlandı: Yeşil Mercimek Ucuzlayacak, Gümrükte Takılmayacak!
Yeşil mercimeğin gümrük vergisinin sıfırlanması ilgi çekerken, Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Resmi Gazete'de 13 Şubat 2024 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı.
30 Haziran 2024’e kadar geçerli olacak kararda, ihracatı kayda bağlı mallar listesinde olan yeşil mercimek ihracatıysa kısıtlandı.
Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yurt içi arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için ilgili kurumlarla ürün bazlı değerlendirmeler yapılarak ihtiyaç olması halinde hızlı şekilde gerekli tedbirlerin alındığı da vurgulandı.
Sosyal medyada da yeşil mercimekte verilen karar ilgi çekti.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda