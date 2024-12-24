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İşte Son Hali: Ünlü Oyuncu Erkan Can 1 Ayda Tam 12 Kilo Vererek Değişime İmza Attı

İşte Son Hali: Ünlü Oyuncu Erkan Can 1 Ayda Tam 12 Kilo Vererek Değişime İmza Attı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
24.12.2024 - 12:00 Son Güncelleme: 24.12.2024 - 12:02

Sevilen oyuncu Erkan Can, diyetisyen eşliğinde 12 kg verdiği görüntüsünü paylaştı. Kendisinin değişimiyle ilgili operasyon geçirdiği söylentilerini ise yaptığı açıklamayla yalanladı. Değişimin sırrını 'doğru beslenme ve egzersiz' olarak açıklayan Can'ın son hali bakalım sizi şaşırtacak mı? Buyurun haberin detaylarına 👇

Kaynak: Nefes

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Erkan Can, Türkiye'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi. Onun oynadığı dizileri ve filmleri seyretmek herkese büyük keyif veriyor.

Erkan Can, Türkiye'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi. Onun oynadığı dizileri ve filmleri seyretmek herkese büyük keyif veriyor.

Başarılı oyuncu son zamanlarında kilolarından şikayetçi olduğu için sıkı bir diyete girmiş.

Başarılı oyuncu son zamanlarında kilolarından şikayetçi olduğu için sıkı bir diyete girmiş.

1 ayda tam 12 kilo veren oyuncu şu açıklamada bulundu: "Söylendiği gibi ameliyatla yağ aldırma falan yok. Unu, şekeri kestim, zayıflama makinelerinde mesai harcadım. Doktor kontrolündeki diyetle sıkı bir disipline girdim. Daha sağlıklı hissediyorum artık." İşte oyuncunun son hali 👇

1 ayda tam 12 kilo veren oyuncu şu açıklamada bulundu: "Söylendiği gibi ameliyatla yağ aldırma falan yok. Unu, şekeri kestim, zayıflama makinelerinde mesai harcadım. Doktor kontrolündeki diyetle sıkı bir disipline girdim. Daha sağlıklı hissediyorum artık." İşte oyuncunun son hali 👇

Kaynak: Nefes

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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