İşte Son Hali: Ünlü Oyuncu Erkan Can 1 Ayda Tam 12 Kilo Vererek Değişime İmza Attı

Sevilen oyuncu Erkan Can, diyetisyen eşliğinde 12 kg verdiği görüntüsünü paylaştı. Kendisinin değişimiyle ilgili operasyon geçirdiği söylentilerini ise yaptığı açıklamayla yalanladı. Değişimin sırrını 'doğru beslenme ve egzersiz' olarak açıklayan Can'ın son hali bakalım sizi şaşırtacak mı? Buyurun haberin detaylarına 👇

Kaynak: Nefes