İşte Son Hali: Ünlü Oyuncu Erkan Can 1 Ayda Tam 12 Kilo Vererek Değişime İmza Attı
İşte Son Hali: Ünlü Oyuncu Erkan Can 1 Ayda Tam 12 Kilo Vererek Değişime İmza Attı
Sevilen oyuncu Erkan Can, diyetisyen eşliğinde 12 kg verdiği görüntüsünü paylaştı. Kendisinin değişimiyle ilgili operasyon geçirdiği söylentilerini ise yaptığı açıklamayla yalanladı. Değişimin sırrını 'doğru beslenme ve egzersiz' olarak açıklayan Can'ın son hali bakalım sizi şaşırtacak mı? Buyurun haberin detaylarına 👇
Kaynak: Nefes
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkan Can, Türkiye'nin en sevilen oyuncularından bir tanesi. Onun oynadığı dizileri ve filmleri seyretmek herkese büyük keyif veriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başarılı oyuncu son zamanlarında kilolarından şikayetçi olduğu için sıkı bir diyete girmiş.
1 ayda tam 12 kilo veren oyuncu şu açıklamada bulundu: "Söylendiği gibi ameliyatla yağ aldırma falan yok. Unu, şekeri kestim, zayıflama makinelerinde mesai harcadım. Doktor kontrolündeki diyetle sıkı bir disipline girdim. Daha sağlıklı hissediyorum artık." İşte oyuncunun son hali 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın