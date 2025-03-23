İşte Devrim: Başarıya Götüren 10 Kitap
'Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır.' Peter Drucker
Günümüz iş dünyası, dijital dönüşümün hızı, küresel rekabetin yoğunluğu ve tüketici beklentilerinin sürekli evrimiyle şekilleniyor. İnovasyon, liderlik ve sürdürülebilirlik artık birer tercih değil, zorunluluk. İşte bu karmaşık ortamda başarıyı yakalamak hem bugünün dinamiklerini anlamak hem de geleceğin trendlerine hazırlanmak için bilgiyle donanmak gerekiyor. Aşağıda, iş dünyasının farklı disiplinlerine ışık tutan, tüketici psikolojisinden finansal özgürlüğe, yalın girişimcilikten duygusal zekâya uzanan 10 kitap, bu yolculukta size rehberlik edecek. Her biri, değişime ayak uydurmanın ötesinde, onu yönetmenin ipuçlarını sunuyor.
1. Tüketici Davranışları – Uğur Batı
2. Büyük Değişimler Çağında Yönetim – Peter Drucker
3. İş Modeli Üretimi – Alexander Osterwalder ve Yves Pigneur
4. Yalın Startup – Eric Ries
5. Steve Jobs Olsa Ne Yapardı? – Cevher Ceylan
6. Duygusal Zekâ – Daniel Goleman
7. Alışkanlıkların Gücü – Charles Duhigg
8. Her Şey Seninle Başlar – Mümin Sekman
9. Sıfırdan Zirveye – Kemal Şahin
10. Zengin Baba Yoksul Baba – Robert T. Kiyosaki
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