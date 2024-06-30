İstanbul Valiliği’nden LGBTİ Önlemi! Taksim’e Çıkan Tüm Yollar Kapatıldı
İstanbul Valiliği’nden LGBTİ Önlemi! Taksim’e Çıkan Tüm Yollar Kapatıldı
Beyoğlu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sosyal medya platformlarından yapılan çağrılarla düzenlenmesi planlanan 'LGBTİ yürüyüşü' nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı açıklandı.
İşte detaylar…
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İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde sosyal medya platformlarından yapılan yürüyüş çağrılarına yönelik bir açıklama yaparak, bazı yolların trafiğe kapatılacağını bildirdi.
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Açıklamada trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtilirken şu ifadeler yer aldı:
Bu çerçevede de; saat 10:00 itibariyle;
ALTERNATİF YOLLAR
Metro İstanbul, saat 10.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağını bildirdi.
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